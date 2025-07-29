Αύριο Τετάρτη αναμένεται να περάσει το κατώφλι του ανακριτή ο 21χρονος που συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου στα Χανιά, μετά την απίστευτη καταδίωξη που ξεκίνησε ύστερα από ένα περιστατικό «ωτοστόπ τρόμου». Ο νεαρός κατηγορείται για σειρά σοβαρών αδικημάτων, με τις Αρχές να ερευνούν σε βάθος το περιστατικό. Ο 57χρονος πατέρας του ο οποίος επίσης συνελήφθη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων καθώς παρουσίασε πρόβλημα υγείας, σύμφωνα με την ertnews.

Ο 21χρονος οδηγός κατηγορείται ότι εγκλώβισε τρεις φοιτήτριες στο αυτοκίνητό του και προσπάθησε να διαφύγει εμβολίζοντας αστυνομικούς, με τη βοήθεια του πατέρα του που προσπάθησε να μπλοκάρει τα περιπολικά

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας και οι δύο κατηγορούνται «για απόπειρα ανθρωποκτονίας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, επικίνδυνη οδήγηση, παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και φθορά ξένης ιδιοκτησίας».

Πηγή: skai.gr

