Τους λόγους που προχώρησε σε προσαγωγές και συλλήψεις για τα επεισόδια στη Ρόδο, στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για την άφιξη κρουαζιερόπλοιου με Ισραηλινούς τουρίστες, εξέδωσε η Αστυνομία.

Πιο αναλυτικά:

Σε συνέχεια της από 28-07-2025 ανακοίνωσης, που αφορά στη σύλληψη ατόμων στην περιοχή του λιμένα της Ρόδου και προς αποκατάσταση της πραγματικότητας, διευκρινίζονται τα εξής:

Η Ελληνική Αστυνομία ενήργησε στο πλαίσιο των θεσμικών της αρμοδιοτήτων της για την αποτροπή επεισοδίων και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Στο πλαίσιο αυτό, οι αστυνομικές δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί στο σημείο απηύθυναν επανειλημμένα συστάσεις προς τα συγκεντρωμένα άτομα για απομάκρυνση, τις οποίες ωστόσο αγνόησαν.

Μάλιστα, κατά την προσπάθεια απομάκρυνσης, μέρος των συγκεντρωμένων επιχείρησε να διασπάσει τον αστυνομικό φραγμό, προβάλλοντας σθεναρή αντίσταση και προβαίνοντας σε χρήση σωματικής βίας σε βάρος των αστυνομικών.

Παράλληλα, ορισμένα από τα άτομα, αρνήθηκαν να επιδείξουν στοιχεία ταυτότητας και να συμμορφωθούν σε νεότερες υποδείξεις των αστυνομικών για αποχώρηση από το σημείο.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν να πραγματοποιηθούν -14- προσαγωγές, από τις οποίες οι -8- μετατράπηκαν σε συλλήψεις, με την εφαρμογή της νόμιμης διαδικασίας και χωρίς να υπάρξει εκ μέρους των αστυνομικών δυνάμεων αναίτια βία, παρά μόνο η απολύτως απαραίτητη για τον περιορισμό των ατόμων.

Σημειώνεται ότι, από τους συλληφθέντες, τρεις κατηγορούνται για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και για παράβαση του αντιρατσιστικού νόμου, τρεις για απείθεια και δύο για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Στο πλαίσιο της επακόλουθης προανακριτικής διαδικασίας, όλοι οι κατηγορημένοι απολογήθηκαν παρουσία συνηγόρου υπεράσπισης, λαμβάνοντας αντίγραφα της δικογραφίας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις της ποινικής δικονομίας.

Περαιτέρω, σε αίτημα για παροχή ιατρικής φροντίδας, οι αρμόδιοι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν θετικά ενημερώνοντας για τη δυνατότητα μεταφοράς σε δομή υγείας, ωστόσο η σχετική επιθυμία ανακλήθηκε. Πάραυτα, οι αστυνομικοί επανέλαβαν τη σχετική πρόταση και το πρωί της επόμενης μέρας, λαμβάνοντας εκ νέου αρνητική απάντηση, μέσω συνηγόρου υπεράσπισης.

Η Ελληνική Αστυνομία ενεργεί πάντοτε εντός του πλαισίου της νομιμότητας, με απόλυτο σεβασμό στα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών, καθώς και στις υποχρεώσεις της για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης, ασφάλειας και κοινωνικής ειρήνης.



