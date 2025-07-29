Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται αυτή την ώρα έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, με πολίτες να εκφράζουν τη στήριξή τους στους οκτώ συλληφθέντες της χθεσινής κινητοποίησης στο λιμάνι, κατά την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου που μετέφερε Ισραηλινούς τουρίστες στο νησί.

Από νωρίς το πρωί, δεκάδες άτομα βρίσκονται στο σημείο ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων. Σύμφωνα με τις αρχές, η αστυνομία είχε προχωρήσει συνολικά σε 14 προσαγωγές, από τις οποίες οι 8 εξελίχθηκαν σε συλλήψεις. Μεταξύ των προσαχθέντων στην ασφάλεια Ρόδου ήταν πολιτευτής της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην δημοτική σύμβουλος Ρόδου, σύμφωνα με την ertnews.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του αντιρατσιστικού νόμου και για αντίσταση κατά της αρχής. Όλοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Εισαγγελίας Ρόδου εντός της ημέρας, ώστε να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Οι παρευρισκόμενοι κάνουν λόγο για «υπέρμετρη αστυνομική βία και περιορισμό του δικαιώματος στη διαμαρτυρία».

Πηγή: skai.gr

