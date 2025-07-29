Στιγμές αγωνίας ζει η οικογένεια του 15χρονου από τα Φάρσαλα καθώς παρά τις προσπάθειες, δεν έχει βρεθεί ακόμα το συμβατό μόσχευμα που θα δώσει ελπίδα για τη ζωή του.

Το νεαρό αγόρι μεταφέρθηκε στο Τορίνο για μεταμόσχευση ήπατος καθώς είχε υποστεί με σοβαρή βλάβη έπειτα από θερμοπληξία κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή του Μετσόβου.

Αρχικά νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Ρίου όπου διασωληνώθηκε.

Το παιδί πάσχει από μία ασθένεια που δεν του επιτρέπει να ιδρώνει και το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία που επικρατούσε στην περιοχή, ένιωσε αδιαθεσία και λιποθύμησε.

Οι γιατροί στην Ιταλία συνεχίζουν να αναζητούν συμβατό δότη για να σωθεί η ζωή του αγοριού.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του ανέφερε πως «οι ιατρικές μας ομάδες έκαναν ένα μικρό θαύμα και τα κατάφεραν. Το παιδί σταθεροποιήθηκε αλλά δυστυχώς πλέον το ήπαρ του είχε καταστραφεί».

Ο 15χρονος άμεσα μεταφέρθηκε άμεσα στην Ιταλία για μεταμόσχευση. «Τώρα είναι στα χέρια των Ιταλών ιατρών και είμαστε όλοι μας αισιόδοξοι», σημείωσε ο υπουργός Υγείας

