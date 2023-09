Κρήτη: Ιερέας στο «μικροσκόπιο» των αρχών για αρχαιοκαπηλία - Οι εικόνες και τα 170 χιλιάδες ευρώ Ελλάδα 16:48, 01.09.2023 linkedin

Όλα ξεκίνησαν πριν από λίγους μήνες, όταν τόσο στο ναό όπου είναι εφημέριος, όσο και στο σπίτι του ιερέα, ξεκίνησαν έρευνες καθώς υπήρχαν πληροφορίες για περίεργα δέματα