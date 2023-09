Αναδιαμορφώνεται πλήρως το ΕΚΑΒ - Το σχέδιο του υπουργείου Υγείας Ελλάδα 15:56, 01.09.2023 linkedin

Ταχύτερη απόκριση στην κλήση (από 7 έως 10 λεπτά) και η μεγάλη κάλυψη ολόκληρης της χώρας από οχήματα - Οι πέντε άξονες του σχεδίου που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο