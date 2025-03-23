Κρήτη: Η πρώτη αστυνομία ζώων

Με περισσότερα από 120.000 αδέσποτα, και πανευρωπαϊκή πρωτιά στις κακοποιήσεις ζώων, η Κρήτη γίνεται η πρώτη περιοχή στην Ελλάδα, στην οποία ξεκινά πιλοτικά η λειτουργία αστυνομίας ζώων. Σε κάθε νομό του νησιού θα δραστηριοποιείται ένα κλιμάκιο αποτελούμενο από πέντε αστυνομικούς και τους αναπληρωτές τους.



Η νεοσύστατη ομάδα των αστυνομικών θα επεμβαίνει όπου διαπιστώνει παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ζωών. Στη συγκεκριμένη υπηρεσία αναφέρθηκε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

«Το μήνυμα είναι πολύ απλό: να εφαρμόζονται οι κανόνες ευζωΐας. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά κάποια δράση για τον έλεγχο κανόνων ευζωΐας γενικότερα τόσο στο αστικό περιβάλλον όσο και στην ύπαιθρο που θα αφορά και τους κτηνοτρόφους και τους κυνηγούς» τόνισε στον ΣΚΑΪ ο Θεόδωρος Περιβόλας, Αστυνόμος Β', Επικεφαλής Αστυνομίας Ζώων Ν. Ηρακλείου.

Η Κρήτη επιτέλους να μην είναι πρωτοπόρος σε κακοποιήσεις τόνισε ο κ. Περιβόλας.

Οι αστυνομικοί έλαβαν ειδική εκπαίδευση από την ακαδημία της φιλοζωικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Zero Stray Pawject.

