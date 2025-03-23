Στις σημαντικές αποφάσεις της ΕΕ αλλά και την υπόθεση διαφθοράς στην Ρόδο, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook.

Ο πρωθυπουργός, αναφορικά με την υπόθεση της Ρόδου, ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχουν άβατα» πουθενά και θα επικρατήσει «νομιμότητα παντού», ενώ εξήρε το έργο της αστυνομίας.

Ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του αναφέρεται στις αποφάσεις που πάρθηκαν για την ευρωπαϊκή Αμυνα, στη «Λευκή Βίβλο» καθώς και στα εσωτερικά ζητήματα όπως την υλοποίηση μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων που έχει ήδη υλοποιήσει η κυβέρνηση σε ποσοστό 50%, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ακόμη, υπογραμμίζει πως την εβδομάδα που έρχεται θα γίνουν και ανακοινώσεις για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

Καλημέρα! Ακόμα μια γεμάτη εβδομάδα ολοκληρώθηκε, με σημαντικές πρωτοβουλίες και εξελίξεις: από τις καθημερινές δράσεις της Κυβέρνησης μέχρι και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στην πτήση για Βρυξέλλες, ανάμεσα σε σημειώσεις, βρήκα χρόνο να περιηγηθώ στο eVivlio, τη νέα δωρεάν ψηφιακή εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία περιλαμβάνονται ηχογραφημένα λογοτεχνικά έργα που διδάσκονται τα παιδιά μας στο σχολείο. Σας είχα μιλήσει για την εφαρμογή αυτή και στην προηγούμενη ανασκόπηση, αλλά σας έγραψα και χθες γι’ αυτήν. Σε πρώτη φάση είναι διαθέσιμα 20 λογοτεχνικά έργα, μεταξύ των οποίων το «1984» του Τζωρτζ Όργουελ, «Τα ρόδινα ακρογιάλια» του Παπαδιαμάντη, αλλά και η Οδύσσεια. Να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καλλιτέχνες που αφιλοκερδώς συμμετείχαν στις ηχογραφήσεις των έργων. Σας παροτρύνω, μικρούς και μεγάλους, να κατεβάσετε και εσείς την εφαρμογή, πραγματικά αξίζει!

Μια σύντομη «στάση» στα όσα πολύ σημαντικά για την ευρωπαϊκή άμυνα, αλλά και την Ελλάδα, έγιναν στις Βρυξέλλες. Η Λευκή Βίβλος, το σχέδιο δηλαδή της ΕΕ για την ενίσχυση της αμυντικής της θωράκισης και αυτονομίας, συμπεριλαμβάνει πάγιες ελληνικές θέσεις, οι οποίες θα γίνουν πια πολιτικές της Ένωσης. Αναφέρομαι στη δυνατότητα να δοθεί δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη μέλη, έτσι ώστε να μπορέσουν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην άμυνα, αλλά και στη δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού ταμείου ύψους 150 δισ. ευρώ για χρηματοδότηση μέρους αυτών των δαπανών, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση μόνο χώρες που είτε συμμετέχουν στην ΕΕ, είτε έχουν συνάψει συμφωνίες στρατηγικής εταιρικής σχέσης με αυτήν. Πρέπει να γίνουμε ακόμα πιο φιλόδοξοι και τολμηροί στο θέμα αυτό. Η αμυντική θωράκιση της Ευρώπης εξαρτάται από εμάς τους ίδιους και η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των σχετικών πρωτοβουλιών.

Στα της εσωτερικής επικαιρότητας τώρα και ξεκινώντας με ένα θέμα που επίσης σχετίζεται με την ΕΕ. Είχαμε θετική εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ελληνικό αίτημα για την εκταμίευση της 5ης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 3,1 δισ. ευρώ. Πού βρισκόμαστε όμως ως προς τους πόρους του Ταμείου; Από τα 36 δισ. ευρώ που αναλογούν στη χώρα μας, με αυτήν την εκταμίευση θα φτάσουμε τα 21,3 δισ. ευρώ, κάτι που αντιστοιχεί σχεδόν στο 60% του προγράμματος. Η Ελλάδα βρίσκεται από την αρχή του προγράμματος έως σήμερα σταθερά στις πρώτες θέσεις της ΕΕ των 27 ως προς την υλοποίηση του προγράμματος και την εκταμίευση κρίσιμων για την εθνική ανάπτυξη και συνοχή πόρων. Εκτός από τα μεγάλα δημόσια έργα, συνεχίζουμε να εκπληρώνουμε με εντατικούς ρυθμούς και πολλές σημαντικές μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν προς το καλύτερο τη ζωή των πολιτών και αποτελούν δεσμεύσεις του σχεδίου «Ελλάδα 2.0», έχοντας καλύψει ήδη το 50% των μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων τις οποίες έχουμε δεσμευτεί ότι θα υλοποιήσουμε. Όμως, ξέρουμε ότι μένουν ακόμη πολλά να γίνουν για να αποκτήσουμε μια χώρα και ένα κράτος που θα μας κάνει όλους πιο περήφανους, ασφαλείς και δημιουργικούς. Είναι ένας αγώνας που είμαστε αποφασισμένοι να τρέξουμε και να κερδίσουμε έως το τέλος της θητείας μας το 2027. Όπως επίσης χρειάζεται και θα τρέξουμε πιο γρήγορα ώστε το αποτύπωμα της καλής πορείας της οικονομίας να φτάσει σε όλους τους συμπολίτες μας. Να βελτιώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τα εισοδήματά τους, χωρίς όμως να αποκλίνουμε από τον στόχο της δημοσιονομικής σταθερότητας και της επίτευξης πρωτογενών πλεονασμάτων. Την εβδομάδα που έρχεται αυτό θα γίνει πράξη με τις ανακοινώσεις μας για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού.

Διότι ακριβώς αυτή η σταθερά ανοδική πορεία των εισοδημάτων, βασισμένη πάνω σε γερά οικονομικά θεμέλια, είναι ο πυλώνας για μια πιο ισχυρή και συνεκτική κοινωνία.

Στόχος μας είναι μια Ελλάδα που αναπτύσσεται ισόρροπα, με ευκαιρίες για όλους. Γι’ αυτό και επενδύουμε συστηματικά σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας με έργα και παρεμβάσεις που ενισχύουν την απασχόληση, βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και τονώνουν την τοπική κοινωνία. Και αυτόν τον στόχο υπηρετεί και το νέο ειδικό πρόγραμμα ύψους 10,7 εκ. ευρώ του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, καθώς και στους όμορους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας. Η κρατική επιχορήγηση του προγράμματος 12μηνης διάρκειας ανέρχεται στα 829,50 ευρώ για πρόσληψη κοινών ανέργων, ενώ αν η πρόσληψη αφορά ανέργους, πρώην εργαζόμενους στις βασικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης λιγνίτη, η επιχορήγηση καλύπτει το 100% και φτάνει στα 1.185 ευρώ.

Το νέο αυτό πρόγραμμα έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά παρεμβάσεων που ήδη αποδίδουν καρπούς. Και αυτό φαίνεται από τη μείωση της ανεργίας στη Δυτική Μακεδονία στο μισό από εκεί που ήταν το 2019 -από το 23,8% στο 11,1% το 2024. Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΥΠΑ, συνολικά 15.130 άτομα στην περιοχή -κυρίως γυναίκες και νέοι έως 29 ετών- έχουν ωφεληθεί από προγράμματα απασχόλησης που έχουμε πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, σχεδόν 20.000 άνεργοι και εργαζόμενοι στη Δυτική Μακεδονία έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτιστης, αποκτώντας σύγχρονες ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες που ενισχύουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας και στηρίζουν τη μετάβαση της τοπικής οικονομίας σε ένα νέο, βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

Περνώ τώρα στο νομοθέτημα που ψηφίστηκε την Πέμπτη από τη Βουλή και συνιστά μια δραστική τομή για την αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας. Μια τομή που ανταποκρίνεται στην πιεστική ανάγκη για ένα σύγχρονο, ριζικά αναβαθμισμενό σύστημα εσωτερικής ασφάλειας ικανό να ανταποκριθει στις νέες μεγάλες και σύνθετες προκλήσεις του μικρού και του οργανωμένου εγκλήματος. Οι αλλαγές στη δομή του Επιτελείου και των υπηρεσιών του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ δεν είναι ένα απλό ή δευτερεύον οργανωτικό ζήτημα, καθώς θα ενισχύσουν τον επιτελικό σχεδιασμό, θα βελτιώσουν τον συντονισμό, αλλά θα κάνουν και πιο αποτελεσματική τη διοίκηση του επιχειρησιακού βραχίονα της Αστυνομίας. Θα βοηθήσουν, επίσης, να βελτιωθεί το πλαίσιο συνεργασίας με άλλους φορείς τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, για την πρόληψη και την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση νέων απειλών και κινδύνων. Ενισχύεται η δυνατότητα αξιολόγησης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, θα γίνεται καλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων και τεχνολογικών μέσων, ενώ αλλάζει συνολικά η εκπαιδευτική πολιτική, ώστε να έχουμε μια πιο σύγχρονη και αποτελεσματική Αστυνομία στο πεδίο, που θα δρα πρωτίστως προληπτικά.

Χρειαζόμαστε πιο σύγχρονα Σώματα Ασφαλείας για να έχουμε απτά αποτελέσματα στη μάχη της εφαρμογής της νομιμότητας. Και αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει η ενεργοποίηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, την οποία είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ την Τετάρτη. Μέσα σε διάστημα μικρότερο του μισού έτους, έχει εξιχνιάσει 272 υποθέσεις σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος, έχει εξαρθρώσει 51 εγκληματικές οργανώσεις και έγιναν τουλάχιστον 720 συλλήψεις. H συνολική ζημία που υπέστη το Δημόσιο από διαφυγόντες φόρους εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 20.000.000 ευρώ. Όπως είπα και στα στελέχη της Διεύθυνσης, εξετάζουμε τη δυνατότητα να έχουν μια πρόσθετη οικονομική υποστήριξη από τα οφέλη που θα έχει η δράση τους στον κρατικό προϋπολογισμό, έτσι ώστε ένα μέρος να επιστρέφει στην Ομάδα ως ηθική αλλά και υλική αναγνώριση της πολύ σημαντικής δουλειάς που κάνουν.

Πρόσφατη μεγάλη επιτυχία των «Αδιάφθορων» της Αστυνομίας είναι και η εξάρθρωση κυκλώματος στην Πολεοδομία Ρόδου που φέρεται να απαρτίζονταν από πέντε εν ενεργεία υψηλόβαθμα στελέχη της Υπηρεσίας Δόμησης και δύο ιδιώτες. Κατηγορούνται για παράνομη έκδοση οικοδομικών αδειών και πλημμελείς ελέγχους έναντι αντίτιμου. Το μήνυμα και με αυτήν την υπόθεση προς όλες τις κατευθύνσεις είναι σαφές: δεν υπάρχουν άβατα. Νομιμότητα παντού.

Και άλλη μία δράση της ΕΛΑΣ που δείχνει το ανθρώπινο και κοινωνικό της πρόσωπο: ξεκινάει από την Κρήτη η πρώτη Αστυνομία Ζώων. Οι νεοσύστατες ομάδες που έλαβαν ειδική εκπαίδευση από το Zero Stray Academy,

αποτελούνται από πέντε αστυνομικούς, σε κάθε νομό. Με τη συνδρομή των τοπικών αστυνομικών τμημάτων, των Δήμων και την ειδικής γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών θα μεριμνούν για την προστασία τόσο των δεσποζόμενων, όσο και των αδέσποτων ζώων.

Στο ίδιο πεδίο της νομιμότητας, θέλω να τονίσω πως εργαζόμαστε σκληρά ώστε να υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία για κάθε ευρώ που βγαίνει από τα δημόσια ταμεία. Στο πλαίσιο ελέγχων του Υπουργείου Ανάπτυξης για το ξεκαθάρισμα παλαιών αναπτυξιακών νόμων εντοπίστηκαν 1.416 επενδυτικά σχέδια που έλαβαν προκαταβολές, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν. Συνολικά το ποσό που έχει διατεθεί ανέρχεται στα 486 εκ. ευρώ. Οι σχετικές αποφάσεις υπαγωγής αφορούν στους αναπτυξιακούς νόμους του 2004 και του 2011. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ξεκινήσει τις απεντάξεις και τη διαδικασία ανάκτησης αυτών των χρημάτων, ώστε να αξιοποιηθούν για κοινωνικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς. Η ίδια ακριβώς διαδικασία θα ακολουθηθεί και για τον αναπτυξιακό νόμο του 2016. Ο νόμος είναι νόμος και εφαρμόζεται.

Να έρθω τώρα στις καίριες παρεμβάσεις μας για να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας στις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την οικονομική αυτοτέλεια στρατιωτικών νοσοκομείων, τη διακλαδική στελέχωσή τους με ιατρικό προσωπικό, την αποζημίωση εφημεριών στρατιωτικών ιατρών και τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου για τους νοσηλευτές.

Ακόμα, προβλέπει την ελεύθερη επιλογή ιδιώτη ιατρού από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, δικαίωμα συνταγογράφησης ιδιωτών ιατρών σε στρατιωτικούς, διανομή κατ’ οίκον φαρμάκων σε άτομα με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης, ενώ δημιουργούνται και νέες υπηρεσίες υγείας, όπως οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Οδοντιατρείο και Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρία. Πρόσβαση στο σύνολο των Στρατιωτικών Νοσοκομείων θα έχουν επίσης δικαστές και εισαγγελείς, όπως ισχύει και σε άλλες κατηγορίες κρατικών λειτουργών. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του κράτους προς αυτούς που καθημερινά υπηρετούν την ασφάλεια και την εθνική μας κυριαρχία.

Θα μείνω στο πεδίο της δημόσιας υγείας για έναν σύντομο απολογισμό του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», το πρώτο πρόγραμμα πρόληψης στη χώρα μας που αποτελεί πλέον κοινωνικό κεκτημένο. Μέσω του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» έχουν σωθεί τουλάχιστον 55.000 πολίτες μέχρι σήμερα. Φανταστείτε μια ολόκληρη πόλη, σαν τη Λαμία, που σώθηκε χάρη στη δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης. Οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου αλλά και για τα καρδιαγγειακά νοσήματα που ξεκίνησαν πρόσφατα, επέτρεψαν σε χιλιάδες ανθρώπους να εντοπίσουν εγκαίρως το πρόβλημα και να αρχίσουν την κατάλληλη θεραπεία. Και σκεφτείτε ότι, ειδικά για τα καρδιαγγειακά, για κάθε ένα εκατομμύριο πολιτών που θα αξιοποιήσει το πρόγραμμα, γλιτώνουμε 20.000 θανάτους από εμφράγματα ή εγκεφαλικά. Γι’ αυτό λοιπόν, θέλω να κάνω ξανά έκκληση σε όλους να αξιοποιήσετε τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ».

Προσπαθούμε να παρέμβουμε πιο δραστικά και στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας και της κουλτούρας γύρω από αυτήν, έχοντας υιοθετήσει τον ευρωπαϊκό στόχο για μείωση στο μισό των θανατηφόρων τροχαίων έως το 2030. Θα ξαναπώ ότι είναι ανεπίτρεπτο να συνεχίσουμε να «ματώνουμε» στους δρόμους. Το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή είναι ακόμα μια πληγή όχι μόνο για την οικογένεια του θύματος, αλλά για όλους. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρότι έχουν μειωθεί κατά 3% από το 2019 τα θανατηφόρα τροχαία στη χώρα, πέρυσι ήταν 4% περισσότερα από το 2023. Γι’ αυτό εντείνουμε τις προσπάθειες, όχι μόνο με ενημέρωση και πρόληψη, αλλά και με καλύτερη επιτήρηση των δρόμων με κάμερες και ψηφιακή καταγραφή των παραβάσεων, ώστε να εντοπίζονται γρήγορα τα οχήματα και οι οδηγοί που παραβιάζουν τον ΚΟΚ. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για νέο πληροφοριακό σύστημα, προϋπολογισμού 5 εκ. ευρώ, το οποίο θα επιτρέπει την ταχύτερη διεκπεραίωση των παραβάσεων και προστίμων. Το σύστημα θα διαλειτουργεί με τις υφιστάμενες κάμερες ελέγχου, τις νέες που θα μπουν, καθώς και με τις 388 της Περιφέρειας Αττικής. Τον Μάιο θα ακολουθήσει ο διαγωνισμός για 500 ειδικές κάμερες σε λεωφορεία του ΟΑΣΑ, αλλά και για 1.000 κάμερες σε αστικά οδικά δίκτυα, μέσω των οποίων θα ελέγχεται πλέον και η μη τήρηση χρήσης κράνους. Η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Και ο σεβασμός στους κανόνες είναι, τελικά, σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή.

Επόμενο θέμα της σημερινής ανασκόπησης: εγκρίθηκαν από το ευρωπαϊκό ταμείο «Modernization Fund 4» επενδυτικές προτάσεις συνολικού ύψους 208 εκ. ευρώ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως «επενδύσεις προτεραιότητας». Οι δύο προτάσεις αφορούν ηλεκτρικά λεωφορεία και λεωφορεία υδρογόνου, που θα ενισχύσουν τον στόλο του ΟΣΥ στην Αθήνα, αντικαθιστώντας 150 παλαιά ρυπογόνα οχήματα. Οι άλλες δυο είναι για αντλίες θερμότητας σε θερμοκήπια και σε δημοτικά κολυμβητήρια. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στις αρχές Απριλίου, όμως η έγκριση αυτών των εθνικών προτάσεων ως προτεραιότητα από την Ευρώπη είναι ένα πολύ θετικό βήμα. Αξιοποιούμε όλους τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους, ώστε να εξασφαλίσουμε μια ομαλή και δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, για να βελτιώσουμε το περιβάλλον των πόλεων και να ενισχύσουμε την πρωτογενή παραγωγή.

Επίσης με ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά και με εθνική συμμετοχή, θα χρηματοδοτηθούν οι 1.231 προτάσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εγκρίθηκαν κατόπιν αξιολόγησης από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων ΜμΕ» από το ΕΣΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε σχεδόν 197 εκ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και σε 105,1 εκ. ευρώ από τα Δημόσια Ταμεία.

Για άλλον ένα χρόνο θα συνεχιστεί το πρόγραμμα χορήγησης βίζας επίσκεψης σε νησιά του Αιγαίου για Τούρκους πολίτες και μέλη των οικογενειών τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος και τη θετική συμβολή του στην προώθηση των επαφών μεταξύ των δύο λαών, ενέκρινε την ανανέωσή του. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν 600.000 Τούρκοι τουρίστες επισκέφθηκαν πέρυσι τα νησιά μας και πολλοί εξ αυτών αξιοποίησαν το πιλοτικό πρόγραμμα, προσφέροντας εισοδήματα και τουριστική κίνηση στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Θυμίζω ότι η βίζα 7ημερης διαμονής ισχύει για 10 νησιά μας -Κάλυμνο, Καστελόριζο, Κω, Λέσβο, Λέρο, Λήμνο, Ρόδο, Σάμο, Σύμη, Χίο- και τώρα επεκτείνεται σε επιπλέον δύο, στην Πάτμο και στη Σαμοθράκη. Μια σημαντική ενίσχυση των τοπικών νησιωτικών οικονομιών και σε περιόδους εκτός υψηλής τουριστικής κίνησης.

Ο χώρος του ελληνικού αθλητισμού απέκτησε την ΕΡΓΑΝΗ του. Είναι το ψηφιακό σύστημα e-kouros, η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση σε επίπεδο οργάνωσης ελληνικού αθλητισμού που έγινε ποτέ στη χώρα μας και ως εφαρμογή δεν υπάρχει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Στην πλατφόρμα θα καταχωρίζονται τα στοιχεία των Σωματείων, των Αθλητών, των Προπονητών, η κατανομή τους σε όλη την Επικράτεια, ανά Δήμο, ανά Περιφέρεια, ανά Περιφερειακή Ενότητα. Μια δυναμική χαρτογράφηση δηλαδή με αριθμούς, όχι κατά προσέγγιση, ούτε με στατιστικά στοιχεία, ώστε να έχουμε κάθε χρόνο πλήρη εικόνα του ελληνικού αθλητισμού. Μέσα σε λίγα 24ωρα, 400 αθλητικά σωματεία έχουν ήδη εγγραφεί στο Μητρώο.

Κλείνω τη σημερινή ανασκόπηση με τη σπουδαία έκθεση «Επανάσταση 1821: Ο Αγώνας για την Παλιγγενεσία» που φιλοξενείται στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, με αφορμή την 204η επέτειο από την έναρξη του Αγώνα για την Ελευθερία, την οποία θα τιμήσουμε μεθαύριο. Η έκθεση περιλαμβάνει σπάνια κειμήλια και τεκμήρια, πολλά από ιδιωτικές συλλογές και από Μονές του Αγίου Όρους. Ξεχωρίζουν οι πρωτότυπες επιστολές του Γέρου του Μοριά Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, όπως εκείνη που έστειλε σε οπλαρχηγούς πριν χτυπήσει τον Δράμαλη στα Δερβενάκια, ο χειρόγραφος όρκος του Δημητρίου Πλαπούτα, ο πέλεκυς του Γεώργιου Καραϊσκάκη και το γιαταγάνι του Κωνσταντή Κανάρη, όπλα του Αρχηγού της Επανάστασης στη Μακεδονία, Εμμανουήλ Παπά. Εκτίθενται ακόμη εφημερίδες της εποχής, έργα ζωγραφικής και γλυπτές συνθέσεις με θέματα από τον Αγώνα. Η έκθεση, που θα παραμείνει ανοιχτή έως τα τέλη Ιουνίου, δεν είναι απλώς ένα αφιέρωμα στο παρελθόν. Αλλά και μια ισχυρή υπενθύμιση ότι όταν είμαστε ενωμένοι και συμφωνούμε στα βασικά, πετυχαίνουμε τις ενδοξότερες νίκες. Αντίθετα, όταν είμαστε διχασμένοι, κινδυνεύουμε με τις πιο τραγικές ήττες. Η Ιστορία έχει πάντα κάτι να μας διδάξει. Το θέμα είναι αν είμαστε πρόθυμοι να την ακούσουμε.

Αυλαία για τη σημερινή ανασκόπηση. Αν φτάσατε μέχρι το τέλος, σας ευχαριστώ διπλά και σας εύχομαι από καρδιάς να χαρείτε την ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας μεθαύριο. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Καλή σας ημέρα!

