Αγρίνιο: 38χρονος έφαγε χταπόδι μαζί με το αγκίστρι- Mεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα - Δείτε την ακτινογραφία

Οι γιατροί δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν είδαν την ακτινογραφία με την οποία διαπιστώθηκε ότι στον οισοφάγο του είχε κολλήσει τριπλό άγκιστρο 

Ένας 38χρονος άνδρας κατανάλωσε χταπόδι στο σπίτι του στο Αγρίνιο όμως τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή καθώς στον οισοφάγο του «κόλλησε» τριπλό αγκίστρι.

Ο άνδρας, όπως γράφει το agriniopress μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου όπου οι γιατροί δεν πίστευαν στα μάτια τους μετά την ακτινογραφία.

Δείτε την ακτινογραφία με το τριπλό αγκίστρι στον οισοφάγο του 38χρονου:

Κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Αθήνας και όπου και εισήχθη στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Πηγή: skai.gr

