Ένας 38χρονος άνδρας κατανάλωσε χταπόδι στο σπίτι του στο Αγρίνιο όμως τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή καθώς στον οισοφάγο του «κόλλησε» τριπλό αγκίστρι.

Ο άνδρας, όπως γράφει το agriniopress μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου όπου οι γιατροί δεν πίστευαν στα μάτια τους μετά την ακτινογραφία.

Δείτε την ακτινογραφία με το τριπλό αγκίστρι στον οισοφάγο του 38χρονου:

Κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Αθήνας και όπου και εισήχθη στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

