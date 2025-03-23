Ένας 38χρονος άνδρας κατανάλωσε χταπόδι στο σπίτι του στο Αγρίνιο όμως τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή καθώς στον οισοφάγο του «κόλλησε» τριπλό αγκίστρι.
Ο άνδρας, όπως γράφει το agriniopress μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου όπου οι γιατροί δεν πίστευαν στα μάτια τους μετά την ακτινογραφία.
Δείτε την ακτινογραφία με το τριπλό αγκίστρι στον οισοφάγο του 38χρονου:
Κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Αθήνας και όπου και εισήχθη στο νοσοκομείο Γεννηματάς.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.