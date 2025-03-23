Συνολικά 8 δικαστές απολύθηκαν από την Πειθαρχική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με πρόεδρο την Ιωάννα Κλάπα, λόγω ανάρμοστης υβριστικής συμπεριφοράς, μεγάλων καθυστερήσεων και για λόγους υγείας.

Αναλυτικότερα, απολύθηκαν μια αντεισαγγελέας Εφετών, ένας Εφέτης, δυο Πρόεδροι Πρωτοδικών και τέσσερεις Πρωτοδίκες.

Συγκεκριμένα, αντεισαγγελέας Εφετών, η οποία διέμενε στην περιοχή της Κυψέλης, απολύθηκε για «κατ΄ εξακολούθηση αναξιοπρεπούς εκτός υπηρεσίας συμπεριφορά που είναι ασυμβίβαστη προς το αξίωμά της και θίγει το κύρος της ίδιας και της Δικαιοσύνης». Η αντεισαγγελέας και στο παρελθόν είχε πειθαρχικές ποινές για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και για αναξιοπρεπή συμπεριφορά.

Σύμφωνα με την εισηγήτρια αρεοπαγίτη Ευαγγελία Γιακουμάτου, η συμπεριφορά της εν λόγω αντεισαγγελέως είναι «ασυμβίβαστη με το λειτούργημα της, μαρτυρά ότι αυτή δεν έχει συναίσθηση των βασικών υποχρεώσεών της ως εισαγγελικής λειτουργού και στερείται του απαιτούμενου για τον εισαγγελικό λειτουργό ήθους, θίγει σοβαρά το κύρος της ίδιας και της Δικαιοσύνης».

Η Πειθαρχική Ολομέλεια επικεντρώθηκε στο υβρεολόγιο της και στους τσακωμούς που δημιουργούσε στην πολυκατοικία στην οποία διέμενε και ειδικά για τις θέσεις στάθμευσης στο υπόγειο χώρο της πολυκατοικίας.

Ακόμη, πρόεδρος Πρωτοδικών απολύθηκε λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας η οποία συνίσταται στην διάπραξη επανειλημμένων πειθαρχικών παραπτωμάτων και σε αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των καθηκόντων της.

Οι καθυστερήσεις κυμαινόντουσαν από διψήφιους έως τριψηφίους αριθμούς (50,103,105, 115, κ.λπ.), ενώ υπήρξαν διαμαρτυρίες από δικηγόρους για μεγάλες καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με την αρεοπαγίτη Ελένη Θεοδωρακοπούλου, η πρόεδρος Πρωτοδικών, αγνοούσε ακόμη και «τα αρμόδια όργανα του Αρείου Πάγου, αφού παρά τις προειδοποιήσεις τους για περιορισμό της εκκρεμότητας της, επιδεικνύει αδιαφορία ως προς την εκτέλεση των υπηρεσιακών της καθηκόντων, εμφανίζοντας έτσι πρόδηλη και διαρκή υπηρεσιακή ανεπάρκεια, με συνέπεια να καθίσταται αναπόφευκτη η απόλυσή της από το δικαστικό σώμα».

Δεύτερη πρόεδρος Πρωτοδικών απολύθηκε λόγω μεγάλου αριθμού καθυστερήσεων. Μάλιστα, η διευθύνουσα το Πρωτοδικείο που υπηρετούσε είχε αποστείλει έγγραφο προς την προϊσταμένη επιθεώρησης του Αρείου Πάγου με την οποία ζητούσε να επιληφθεί του θέματος, καθώς «η συμπεριφορά της προκαλεί ανυπέρβλητες δυσχέρειες στην εύρυθμή λειτουργία του Πρωτοδικείου».

Η αρεοπαγίτης Ελένη Θεοδωρακοπούλου, επισήμανε ότι η εν λόγω πρόεδρος Πρωτοδικών, «ταλαιπωρεί διαδίκους και δικηγόρους, οι οποίοι δικαίως διαμαρτύρονται, αλλά και την υπηρεσία της, αρνούμενη να συμμορφωθεί με πράξεις που την αφορούν, με αποτέλεσμα η συμπεριφορά της αυτή ως δικαστικού λειτουργού να έχει δυσμενείς συνέπειες στο κύρος της Δικαιοσύνης ως θεσμού το οποίο, έτσι μειώνεται κατά τρόπο καίριο και δεινό».

Πρωτοδίκης απολύθηκε καθώς από το 2013 έως το 2024 διέπραξε επανειλημμένα πειθαρχικά παραπτώματα για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.

Αναλυτικότερα, οι καθυστερήσεις του ανερχόντουσαν σε διψήφιους αριθμούς, ενώ του είχαν αφαιρεθεί και 35 δικογραφίες. Μάλιστα, ο Δικηγορικός Σύλλογος στην έδρα που υπηρετούσε, είχε αποστείλει στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα επιστολή διαμαρτυρίας για τις καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με την αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου Μαρία Κουφούδη, «δεν έχει συναίσθηση των βασικών υποχρεώσεών του ως δικαστικού λειτουργού και βρίσκεται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μόνιμο υπηρεσιακό αδιέξοδο, παρέχει ελάχιστο δικαστικό έργο, επιβαρύνει επανειλημμένως τους συναδέλφους του, οι οποίοι είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ελληνική Δικαιοσύνη, οι οποίοι αναμένουν επί μακρόν την έκδοση αποφάσεων για να διαπιστώσουν στη συνέχεια ότι οι υποθέσεις τους πρέπει εκ νέου να εκδικαστούν και μάλιστα σε πρώτο βαθμό, ενώ ταλαιπωρεί διαδίκους και δικηγόρους, οι οποίοι διαμαρτύρονται».

Ακόμη, η αρεοπαγίτης Αικατερίνη Χονδρορίζου τάχθηκε υπέρ της απόλυσης Πρωτοδίκη λόγω υπέρμετρων και εξακολουθητικών καθυστερήσεων, ενώ του είχαν αφαιρεθεί 108 υποθέσεις. Στο ίδιο πνεύμα των μεγάλων καθυστερήσεων κινήθηκαν οι απολύσεις δύο ακόμα Πρωτοδικών.

Τέλος, Εφέτης απολύθηκε για λόγους υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

