«Εγκαινιάστηκαν χθες και παραδόθηκαν τα διαμερίσματα στους δικαιούχους, η νέα πολ... catοικία στην είσοδο της οικίας μας» αναφέρει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων βορείου Αιγαίου Ταξιάρχης Βέρρος δημοσιοποιώντας δυο φωτογραφίες της εισόδου του σπιτιού του με ξύλινη κατασκευή 18 δωματίων για τις γάτες της αυλής του.

Ο ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου σχολιάζοντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ την ενέργεια του δήλωσε πως «καλά τα προγράμματα στειρώσεων και σίτισης των αδέσποτων ζώων που έτσι κι αλλιώς εφαρμόζουμε ως αυτοδιοίκηση αυτά όμως δεν φτάνουν. Χρειάζεται ο καθένας μας να κάνει ό,τι μπορεί για το σύνοικο στις πόλεις και τα χωριά μας, στοιχείο. Η προστασία των ζώων είναι και υπόθεση του καθενός μας χωριστά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

