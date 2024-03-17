Περισσότεροι από 60.000 καρναβαλιστές μετέφεραν για περίπου έξι ώρες το αισιόδοξο και ελπιδοφόρο μήνυμα της χαράς για τη ζωή, προσφέροντας ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της μεγάλης παρέλασης, ένα μοναδικό θέαμα με την ευρηματικότητά τους, το χορό και το τραγούδι τους. Μάλιστα, η βροχή που έπεφτε κατά διαστήματα δεν στάθηκε ικανή να πτοήσει, ούτε τους καρναβαλιστές, αλλά ούτε και τους χιλιάδες επισκέπτες που παρακολουθούσαν την παρέλαση.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η καρναβαλική παρέλαση ξεκίνησε με τη δημοτική μουσική του Δήμου Πατρέων που παιάνιζε καρναβαλικούς ρυθμούς και τις μαζορέτες, ενώ ακολούθησαν τα άρματα, του καρναβαλικού εργαστηρίου.

Συγκεκριμένα, παρέλασαν ο «Προπομπός», ο «Βασιλιάς Καρνάβαλος», το άρμα με την «Βασίλισσα» του πατρινού καρναβαλιού 2024, Γεωργία Σακκά, το άνθινο άρμα με τα 30.000 γαρύφαλλα, το «Smile» εμπνευσμένο από τον παλαιό βωβό κινηματογράφο, οι «Χορευτές του Τσίρκου», ο «Τζον Λένον» με τα παιδιά των λουλουδιών και της ειρήνης, καθώς και τα άρματα του καρναβαλιού των μικρών, «Μωρό Καρνάβαλος», «Ταξίδι με τη φαντασία», «Καρουσέλ», «Φεγγάρι», «Σκυλάκι», «Σαρανταποδαρούσα», «Inguana» και «Τσίρκο».

Στη συνέχεια, παρέλασαν τα 181 πληρώματα του «Κρυμμένου Θησαυρού» με τις εντυπωσιακές στολές τους και τα εμπνευσμένα καπέλα και αξεσουάρ τους. Μάλιστα, αρκετά από τα πληρώματα είχαν δημιουργήσει, με χιούμορ, αισθητική και φαντασία, άρματα, ευρηματικές - ευφάνταστες τροχήλατες κατασκευές, αλλά και μικροκατασκευές.



Οι χιλιάδες καρναβαλιστές με πολύχρωμη και χειμαρρώδη ορμή, δημιούργησαν ένα ποτάμι κεφιού, μαγνητίζοντας τα βλέμματα των χιλιάδων θεατών, που είχαν κατακλύσει τα πεζοδρόμια, την πλατεία Γεωργίου και τα μπαλκόνια των πολυκατοικιών του κέντρου της πόλης.

Η μεγάλη παρέλαση ολοκληρώθηκε με το αναλλοίωτο στο πέραμα των χρόνων έθιμο του σοκολατοπόλεμου, αφήνοντας την... πιο γλυκιά γεύση στους χιλιάδες θεατές.

Με μία εντυπωσιακή τελετή λήξης που πραγματοποιήθηκε στο μόλο της Αγίου Νικολάου, παρουσία πλήθους κόσμου, ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις του φετινού πατρινού καρναβαλιού.

Κεντρικό στοιχείο της τελετής ήταν η καύση του βασιλιά καρνάβαλου, που μέσα από τις στάχτες του μετέδωσε τα μηνύματα της αναγέννησης και της ελπίδας, ενώ αμέσως μετά ένας «χείμαρρος» πυροτεχνημάτων φώτισε τον ουρανό, δίνοντας μία ξεχωριστή λάμψη στην καρναβαλική νύχτα.

Κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του, ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, σημείωσε ότι «το μεγάλο ταξίδι τού καρναβαλιού μας για το 2024 έφτασε στο τέλος του, αφού πρώτα έκανε ένα μεγάλο ταξίδι στις γειτονιές τής πόλης και τις μετέτρεψε σε χώρους κεφιού».

Αμέσως μετά ακολούθησε συναυλία των Heaven on Mars, που ταξίδεψε το κοινό στην δεκαετία των 80's, ενώ το πάρτι θα συνεχιστεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με τους Djs Μιχάλη Τσαουσόπουλο και Κώστα Ζήκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.