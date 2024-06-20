Της Ιωάννας Μάνδρου

Αυτεπάγγελτα ασκήθηκε πειθαρχική έρευνα από τον πρόεδρο του πειθαρχικού συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ζήση Κωνσταντίνου, σε βάρος του γνωστού ποινικολόγου Αλέξη Κούγια για τις ομοφοβικές δηλώσεις του για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Στέφανο Κασσελάκη.

Ήδη, ο Ζήσης Κωνσταντίνου όρισε εισηγητή της υπόθεσης και στάλθηκε κλήση στον κ. Κούγια προκειμένου να παρέχει εξηγήσεις μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα και να καταθέσει υπόμνημα. Και άμεσα στη συνέχεια θα εκδοθεί η πειθαρχική απόφαση.

Πηγή: skai.gr

