Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ζούγκλα Νέας Μάκρης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 12 οχήματα , 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της πυρκαγιάς.

