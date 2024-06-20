Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ζούγκλα Νέας Μάκρης.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 12 οχήματα , 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της πυρκαγιάς.
Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
