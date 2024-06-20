Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Ζούγκλα Νέας Μάκρης - Εστάλη μήνυμα 112

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ζούγκλα Νέας Μάκρης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 12 οχήματα , 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της πυρκαγιάς.

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

