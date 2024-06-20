Μήνυμα ζωής στέλνει η εταιρία ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου ΑΕ, η οποία στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς και αντίληψης, τίθεται στην «πρώτη γραμμή» της «μάχης» για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, το ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου θέτει σε ισχύ από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος την 24ωρη κάλυψη της γραμμής Χανιά - Γεράνι, στην οποία «χτυπά η καρδιά» της νυχτερινής ζωής των Χανίων.

Ειδικότερα, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος 22, 23 και 24 Ιουνίου, το τετραήμερο 27, 28, 29 και 30 Ιουνίου, καθώς και καθημερινά από την 1η Ιουλίου έως τουλάχιστον και τα τέλη Αυγούστου, το ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου θα εκτελεί από τη 01.00 μετά τα μεσάνυχτα έως και τις 06.00 τα ξημερώματα (οπότε και αρχίζουν οι ημερήσιες ανταποκρίσεις) δρομολόγια ανά μία ώρα στη γραμμή Χανιά-Σταλός-Αγία Μαρίνα-Πλατανιάς-Γεράνι και αντίστροφα. Το κόστος της τιμής του εισιτηρίου ανέρχεται στα 2 ευρώ για τις περιοχές Σταλός και Αγία Μαρίνα και στα 2,20 ευρώ για τον Πλατανιά και το Γεράνι.

Έτσι, ο «οδηγός της παρέας» δηλαδή, εκείνος που δεν θα έχει καταναλώσει αλκοόλ και θα φροντίσει για την ασφαλή επιστροφή όλων στο τέλος της εξόδου, να γίνει πλέον ο οδηγός του ΚΤΕΛ.

Όπως τονίζει ο πρόεδρος της ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου ΑΕ, Γιάννης Καψανάκης, το εν λόγω εγχείρημα της εταιρίας έχει διπλό σκοπό, καθώς πέρα από την καθοριστική συμβολή του ΚΤΕΛ Χανίων - Ρεθύμνου στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, συμβάλει και στην αναγέννηση της κατ' εξοχήν τουριστικής περιοχής των Χανίων, μιας και τα δρομολόγια σε 24ωρη βάση θα δώσουν «φιλί ζωής» στην τοπική οικονομία.

Πηγή: skai.gr

