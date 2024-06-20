Kίκιλιας για φωτιές: Πρώτη φορά «κόκκινος συναγερμός» στην Αττική από τον Ιούνιο

Συντονιστική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υπό τον υπουργό, Βασίλη Κικίλια, με αντικείμενο τον προγραμματισμό των ενεργειών λόγω του χάρτη επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τον Χάρτη αύριο η Αττική θα είναι σε επίπεδο συναγερμού (κόκκινο- κλίμακα 5- ακραίος κίνδυνος) και σε αρκετές περιοχές της χώρας σε επίπεδο 4 (πορτοκαλί- πολύ υψηλός κίνδυνος).

«Για πρώτη φορά τόσο νωρίς μέσα στον Ιούνιο έχουμε "δείκτη 5" στην Αττική δηλαδή red code, κατάσταση συναγερμού, και "δείκτη 4" σε τέσσερις άλλες περιφέρειες της χώρας. Όλος ο κρατικός μηχανισμός θα είναι σε εγρήγορση. Εφιστώ την προσοχή σε όλους, ακόμα και ένας σπινθήρας μπορεί να οδηγήσει σε όλεθρο και σε καταστροφή. Πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση και οι πολίτες και η κρατική μηχανή», δήλωσε ο κ. Κικίλιας και προσέθεσε: «Καμία αμέλεια, καμία κίνηση, καμία ενέργεια που μπορεί να οδηγήσει σε τραγικές συνέπειες».

Στη σύσκεψη συμμετείχε η ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, συναρμόδιοι υπουργοί, περιφερειάρχες περιοχών με κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 5 και 4, εκπρόσωποι του Πυροσβεστικού Σώματος, της ΕΛΑΣ, του ΓΕΕΘΑ και του ΕΚΑΒ καθώς και συναρμόδιοι φορείς.

Νωρίτερα, ο κ. Κικίλιας σε ανάρτησή του στο "X" αναφέρθηκε στην πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βαρυμπόμπη επισημαίνοντας ότι οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας «αντιμετώπισαν μια πυρκαγιά που εξαπλωνόταν ταχύτατα λόγω των καιρικών συνθηκών και κατάφεραν να την οριοθετήσουν σε λιγότερο από 30 λεπτά».

«Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στη Βαρυμπόμπη ξύπνησε εφιαλτικές μνήμες. Κινητοποιήθηκαν άμεσα 11 οχήματα, 45 πυροσβέστες, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας αντιμετώπισαν μια πυρκαγιά που εξαπλωνόταν ταχύτατα λόγω των καιρικών συνθηκών και κατάφεραν να την οριοθετήσουν σε λιγότερο από 30 λεπτά», υπογραμμίζει στην ανάρτησή του ο υπουργός.

Σημειώνεται ότι ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς-κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται αύριο για την περιφέρεια Αττικής (εκτός των Κυθήρων) σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς. Παράλληλα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο για τα Κύθηρα, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Ηλείας, ΠΕ Αχαΐας), Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου) και Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου).

Για το λόγο αυτό όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, παραμένει σε γενική επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που έχουν προκύψει λόγω του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών καθώς και του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 5).

Σε μερική επιφυλακή τίθενται οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες που στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4)

Παράλληλα συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Ταυτόχρονα, για τις παραπάνω περιοχές, εφαρμόζεται το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές.

Παράλληλα η ΓΓΠΠ έχει ενημερώσει όλες τις αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους.

Επιπλέον το Πυροσβεστικό Σώμα απευθύνει έκκληση στους πολίτες:

1. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως

i. το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού,

ii. η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης,

iii. η χρήση υπαίθριων ψησταριών,

iv. το κάπνισμα μελισσών,

v. η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά.

2. Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Twitter.

3. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιούν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Τέλος η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

