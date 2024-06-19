«Απέναντι στην ακροδεξιά ρητορική μίσους, δεν γίνεται οι προοδευτικοί πολίτες να μένουν απαθείς», αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας «όσους δημοκρατικούς πολίτες βρέθηκαν από χθες όχι στο πλευρό μου, αλλά στη σωστή πλευρά της Ιστορίας καταδικάζοντας τον Μεσαίωνα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφέρει ειδικότερα, ότι «ήρθε η ώρα ο Μεσαίωνας που εκφράζουν οι Κούγιες αυτού του τόπου να καταδικαστεί και από την ελληνική δικαιοσύνη. Ήρθε η ώρα αυτός που συνδέει την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα με τη λέξη "χούντα" να πάρει την απάντησή του». Τονίζει ότι «δεν είναι ένα προσωπικό στοίχημα. Είναι ανάγκη της κοινωνίας να κερδίσει η ελπίδα ενός συμπεριληπτικού κόσμου απέναντι στη μισαλλοδοξία».

Ο κ. Κασσελάκης καλεί τους «προοδευτικούς δικηγόρους που θέλουν να κινηθούν εναντίον του κ. Κούγια ποινικά και αστικά», να στείλουν μήνυμα στους προσωπικούς λογαριασμούς του ή στο proedros@syriza.gr «και μαζί να πάμε στη δικαιοσύνη, για να νικήσουμε το μίσος». Σημειώνει ότι όποια αποζημίωση κερδηθεί, θα τη δωρίσει σε ξενώνες κακοποιημένων γυναικών - «μιας και ο "ανδρισμός" του κακοποιητή προκάλεσε αυτήν την υπόθεση».

Εν είδει υστερόγραφου αναφέρει ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επεξεργάζονται τροπολογία για την αυστηροποίηση του πλαισίου περί ρατσιστικού λόγου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.