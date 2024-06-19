«Απέναντι στην ακροδεξιά ρητορική μίσους, δεν γίνεται οι προοδευτικοί πολίτες να μένουν απαθείς», αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας «όσους δημοκρατικούς πολίτες βρέθηκαν από χθες όχι στο πλευρό μου, αλλά στη σωστή πλευρά της Ιστορίας καταδικάζοντας τον Μεσαίωνα».
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφέρει ειδικότερα, ότι «ήρθε η ώρα ο Μεσαίωνας που εκφράζουν οι Κούγιες αυτού του τόπου να καταδικαστεί και από την ελληνική δικαιοσύνη. Ήρθε η ώρα αυτός που συνδέει την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα με τη λέξη "χούντα" να πάρει την απάντησή του». Τονίζει ότι «δεν είναι ένα προσωπικό στοίχημα. Είναι ανάγκη της κοινωνίας να κερδίσει η ελπίδα ενός συμπεριληπτικού κόσμου απέναντι στη μισαλλοδοξία».
Ο κ. Κασσελάκης καλεί τους «προοδευτικούς δικηγόρους που θέλουν να κινηθούν εναντίον του κ. Κούγια ποινικά και αστικά», να στείλουν μήνυμα στους προσωπικούς λογαριασμούς του ή στο proedros@syriza.gr «και μαζί να πάμε στη δικαιοσύνη, για να νικήσουμε το μίσος». Σημειώνει ότι όποια αποζημίωση κερδηθεί, θα τη δωρίσει σε ξενώνες κακοποιημένων γυναικών - «μιας και ο "ανδρισμός" του κακοποιητή προκάλεσε αυτήν την υπόθεση».
Εν είδει υστερόγραφου αναφέρει ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επεξεργάζονται τροπολογία για την αυστηροποίηση του πλαισίου περί ρατσιστικού λόγου.
- Το νέο επικοινωνιακό επιτελείο του Μαξίμου: Ο Χρήστος Ζωγράφος στη διεύθυνση του Γραφείου Τύπου - Γενικός διευθυντής ο Πάνος Αμυράς
- Μυρογιάννη στην έκθεση Eurosatory 2024: Η ελληνική αμυντική βιομηχανία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης
- Θεοδωρικάκος: Συναντήσεις με φορείς της αγοράς με στόχο τον έλεγχο των τιμών
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.