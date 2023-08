Κομοτηνή: Μαχαίρωσε τη σύζυγό του – Σε κρίσιμη κατάσταση η 21χρονη Ελλάδα 09:37, 11.08.2023 linkedin

Η νεαρή γυναίκα βγήκε στο δρόμο τραυματισμένη ζητώντας βοήθεια όσο είχε ακόμα δυνάμεις