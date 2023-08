Λάρισα: Βεντέτα για το θάνατο 18χρονης – Αντάλλαξαν πυροβολισμούς και συνελήφθησαν Ελλάδα 09:08, 11.08.2023 linkedin

Είναι η δεύτερη φορά που οι δυο οικογένειες έρχονται σε αντιπαράθεση μετά το θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε το 2021 στη Λάρισα, αποδίδοντας ευθύνες για τους λόγους για τους οποίους φέρεται να επιβιβάστηκε στο επιβατικό αυτοκίνητο η άτυχη 18χρονη και να χάσει τελικά τη ζωή της