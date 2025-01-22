Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, λόγω διασκορπισμένων χωματουργικών υλικών στο οδόστρωμα.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από τη δεξιά λωρίδα.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην παραλιακή προς τον Πειραιά, σε Ελληνικό - Άλιμο - Μοσχάτο - Νέο Φάληρο, στα δυο ρεύματα της Αττικής Οδού, καθώς και στη Σχιστού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.