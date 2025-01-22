Λογαριασμός
Έπεσαν χώματα στον Κηφισό στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας - Μόνο από τη δεξιά λωρίδα η κυκλοφορία

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά, σε Ελληνικό-Άλιμο-Μοσχάτο-Νέο Φάληρο, στα δυο ρεύματα της Αττικής Οδού, καθώς και στη Σχιστού

Κηφισός

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, λόγω  διασκορπισμένων χωματουργικών υλικών στο οδόστρωμα.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από τη δεξιά λωρίδα.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην παραλιακή προς τον Πειραιά, σε Ελληνικό - Άλιμο - Μοσχάτο - Νέο Φάληρο, στα δυο ρεύματα της Αττικής Οδού, καθώς και στη Σχιστού.

