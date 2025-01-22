Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, λόγω διασκορπισμένων χωματουργικών υλικών στο οδόστρωμα.
Η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από τη δεξιά λωρίδα.
Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην παραλιακή προς τον Πειραιά, σε Ελληνικό - Άλιμο - Μοσχάτο - Νέο Φάληρο, στα δυο ρεύματα της Αττικής Οδού, καθώς και στη Σχιστού.
Πηγή: skai.gr
