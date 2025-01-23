Θεσσαλονίκη: Σε διακεκριμένες προσωπικότητες απονεμήθηκαν τα βραβεία «ΥΠΑΤΙΑ 2025»

Εξέχουσες προσωπικότητες τιμήθηκαν για το ανθρωπιστικό και κοινωνικό τους έργο με τα βραβεία της Λέσχης Lions Θεσσαλονίκης «ΥΠΑΤΙΑ 2025», σε ειδική εκδήλωση, απόψε, στη Θεσσαλονίκη.

Η πρόεδρος της Λέσχης Lions Θεσσαλονίκης «ΥΠΑΤΙΑ» Στήβη Σιωζοπούλου αναφέρθηκε στους φιλανθρωπικούς στόχους της «Υπατίας» και ανακοίνωσε μια νέα δράση της οργάνωσης, με ένα νέο πλάνο, στον τομέα της ψυχικής υγείας.

«Θα έχει το όνομα Ηπιόνη, το όνομα της γυναίκας του Ασκληπιού» συνέχισε η κ. Σιωζοπούλου και πρόσθεσε:

«Τα έσοδά μας από την εκδήλωση θα διατεθούν για την βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία, ώστε να μπορούν πιο εύκολα όλο και περισσότεροι απο μας, λιγότερο τυχεροί , να κυκλοφορούν ανεμπόδιστα στην πόλη μας . Την προσφορά αυτή την εντάσσουμε στις ανθρωπιστικές δράσεις μας. Σε συνεργασία λοιπόν με τον δήμο και με τις υπηρεσίες του δήμου και την υπεύθυνη των ΑΜΕΑ έχουμε καταλήξει στην αγορά και τοποθέτηση ραμπών σε σημεία που θα υποδείξουν οι υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης».

«Τιμούμε πέντε εξαιρετικές προσωπικότητες, που με την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση των ελλαδιτών και κυπρίων πολιτών» είπε ο πρόεδρος των Lions Ελλάδας - Κύπρου Γιώργος Τασουλής , σημειώνοντας ότι «σε καιρούς δύσκολους για τους κυπρίους» είναι πολύ σημαντικό το ότι η διεθνής οργάνωση έχει ορίσει κοινή εκπροσώπηση για τις δυο χώρες και πρόσθεσε:

«Η Υπατία, η οποία σήμερα εκπροσωπεί και όλους τους Lions Ελλάδος και Κύπρου, με αυτά τα βραβεία απευθύνει εκ μέρους μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ» είπε ο πρόεδρος των lions Ελλάδας- Κύπρου και πρόσθεσε:

«Υπηρετούμε την κοινότητα, την πατρίδα και τον κάθε πάσχοντα ξεχωριστά, για 108 χρόνια και θέλω να μοιραστώ μαζί σας το εξής. Είμαστε από τους οργανισμούς, για τους οποίους, όταν παίρνουμε εισφορές, εκείνοι που δίνουν την εισφορά ξέρουν ότι θα καταλήξει εκεί ακριβώς που πρέπει. Δεν θα ακούσετε ποτέ ότι έχουν γίνει παρατράγουδα στον χώρο των ελλήνων Lions και είμαστε πάρα, μα πάρα πολύ υπερήφανοι για αυτό.

Οι τιμώμενοι καλεσμένοι μας απόψε, με αποδεδειγμένη προσφορά, αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση».

Την εκδήλωση χαιρέτισαν με μηνύματα τους ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, εκφράζοντας τη στήριξη της κυβέρνησης στις φιλανθρωπικές και κοινωνικές δράσεις της οργάνωσης, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ενώ παραβρέθηκαν η αντιπεριφερειάρχης Μελίνα Δερμετζοπούλου και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Σπύρος Βούγιας.

Η πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής, η οποία αξιολογώντας τις υποψηφιότητες κατέληξε στους βραβευθέντες, ανά τομέα δραστηριοποίησης των Lions, δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, Γιάννα Παναγοπούλου, παρουσίασε τους βραβευθέντες στο κοινό.

«Πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι είναι απόλυτα αξιοκρατικές επιλογές μας» είπε η κ.Παναγοπούλου και πρόσθεσε:

«Επιλέχθηκαν άνθρωποι, οι οποίοι ξέρουν από την προσφορά στην κοινωνία, ξέρουν να δίνουν με θυσία και αυταπάρνηση αυτό που τους αναλογεί, που αναλογεί σε κάθε πολίτη, όπως και ξέρουν επίσης να δουλεύουν πολύ σκληρά στην αθέατη πλευρά, πολλές φορές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά πάρα πολύ σημαντικά για την κοινότητα, για τη κοινωνία. Είναι βραβεύσεις σπουδαίων ανθρώπων, που διακρίνονται στην επιστήμη, στην κοινωνική προσφορά, στην τέχνη, στα γράμματα».

Εκτός από τις βραβεύσεις, ανά τομέα, των πέντε προσώπων, απονεμήθηκε το Βραβείο «Υπατία», προς τιμήν της Υπατίας της Αλεξανδρινής. Το συγκεκριμένο βραβείο κάθε χρόνο, δίδεται σε κάποιο πρόσωπο που, ανεξαρτήτως τομέα, αποτελεί κοινωνικό πρότυπο. Φέτος απονεμήθηκε στην Αντωνία Φόγκτ, η οποία στα 27 της χρόνια κατέκτησε την πρώτη θέση στη λίστα Forbes 30 Under 30, για την έρευνα της στη θεραπεία του καρκίνου.

Σήμερα υλοποιεί το διδακτορικό της στη Χειρουργική στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, έχει εργαστεί στο Ινστιτούτο Κιουρί στη Γαλλία, αλλά και σε διάφορες ιατρικές εταιρείες υψηλού κύρους, ενώ είναι πρόεδρος της Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, την οποία ίδρυσε η ίδια και είναι μητέρα ενός εννιάχρονου παιδιού.

«Η Υπατία υπήρξε σύμβολο σοφίας, επιστήμης και ελευθερίας στη σκέψη, αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους μας» είπε η κ. Φογκτ και συνέχισε:

«Το έργο και η κληρονομιά της μας υπενθυμίζουν ότι η αληθινή γνώση πηγάζει από την τόλμη να αμφισβητούμε και να εξερευνούμε και να προσφέρουμε στον κόσμο κάτι μεγαλύτερο από μας. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου».

Τα βραβεία ΥΠΑΤΙΑ 2025, ανά τομέα, απονεμήθηκαν ως εξής:

1. Βραβείο για την όραση στον Αργύρη Κουμτζή, τον 26χρονο τυφλό απόφοιτο του ΑΠΘ, που διαπρέπει στη Γερμανία και στον τομέα της επιστήμης, δημιουργώντας με επιτυχία τον κώδικα για τον υπολογισμό του μαγνητικού πεδίου γύρω από τον ήλιο, ο οποίος ανοίγει τον δρόμο για σημαντικά επιστημονικά δεδομένα. Ο Αργύρης ήρθε από το Βερολίνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά δε μπόρεσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση, λόγω αδιαθεσίας και χαιρέτισε με οπτικοακουστικό μήνυμα, που προβλήθηκε στην αίθουσα, κάνοντας μνεία στους χιλιάδες νέους που παλεύουν με αντίξοες συνθήκες και διαπρέπουν ο καθένας στον τομέα του.

2. Βραβείο Νεολαίας στον Φώτη Τέκο που συμπεριλήφθηκε στη λίστα του Forbes με τους 30 πιο επιδραστικούς νέους στην Ελλάδα, έχοντας κάνει πολλές έρευνες στους τομείς της υγείας και της διατροφής των ανθρώπων και όχι μόνο.

«Η βράβευση στην πόλη μου είναι σημαντική στιγμή για μένα» είπε ο κ. Τέκος και συνέχισε: «Αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι αυτό που δεν έχει πετύχει ακόμη πλήρως η επιστημονική κοινότητα, όχι πως να ζούμε πολύ, αλλά πώς να ζούμε και πολύ και καλά, χωρίς ασθένειες χωρίς καρκίνο, χωρίς διαβήτη». Το βραβείο του επέδωσε ο γενικός πρόξενος της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη.

3. Βραβείο για το Περιβάλλον απονεμήθηκε στην bridal designer, Φωτεινή Μπαλαμπανίδου που αξιοποίησε τους φλοιούς του νωπού ροδάκινου από τη βιομηχανία κομπόστας, οι οποίοι καταλήγουν στις χωματερές, για τη δημιουργία νήματος που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε haute couture δημιουργίες.

«Η καινοτομία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας μας» ανέφερε η κ. Μπαλαμπανίδου και πρόσθεσε: «Δημιουργήσαμε νήμα από κυτταρίνη ροδάκινου, που όχι μόνο σέβεται το περιβάλλον, αλλά επαναπροσδιορίζει και την έννοια της βιώσιμης μόδας».

4. Βραβείο για τον Διαβήτη στον τομέα κατασκηνώσεων της ΧΑΝΘ που, με σκοπό τη συμπερίληψη παιδιών και εφήβων με διαβήτη στην καθημερινή λειτουργία της κατασκήνωσης, οργανώνει κατασκηνωτικό πρόγραμμα για παιδιά με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 στον 'Αγιο Νικόλαο Χαλκιδικής για 30 και πλέον χρόνια. Το βραβείο απένειμε στον πρόεδρο της ΧΑΝΘ Ιωάννη Τοσίδη , ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης Σπύρος Βούγιας.

«Ειναι ένα έργο εξαιρετικά επιστημονικών απαιτήσεων που απαιτεί τη συνεχή συνεργασία όλων των προσωπικού» σημείωσε ο κ.Τοσίδης, δίνοντας τα εύσημα στους γιατρούς που συμπράττουν στο πρόγραμμα και συνέχισε: «Αυτό που ξεχωρίζει σε αυτή τη δράση, σε σχέση με άλλα προγράμματα είναι 24ωρη κοινή καθημερινότητα, η σύμπραξη με τα παιδιά και όταν λέμε καθημερινή δραστηριότητα των παιδιών εννοούμε χωρίς καμία διάκριση συμμετοχή με ιδιαίτερα υψηλό βαθμό δυσκολίας σε πεζοπορίες διανυκτερεύσεις στην ύπαιθρο, θαλάσσια σπορ, αγώνες στα γήπεδα, πάντα με παρακολούθηση των επιστημόνων όλο το 24ωρο, χωρίς να υπάρχει κανένας περιορισμός σε αυτές τις δράσεις. Καταφέρνουν να ανταποκριθούν και αυτό δημιουργεί μία αυτοπεποίθηση, μία εμπιστοσύνη στον εαυτό τους».

5. Βραβείο Αντιμετώπισης Καταστροφών απονεμήθηκε στον Γιάννη Παπαγιαννάκη, πυροσβέστη της Β' ΕΜΑΚ, που συγκλόνισε το πανελλήνιο ως διασώστης στην τραγωδία των Τεμπών και στο πρόσωπο του σε όλη την ΕΜΑΚ, παρουσία του επικεφαλής της, Πύραρχου, Κώστα Τσολάκη.

Η Λέσχη Lions Θεσσαλονίκη ΥΠΑΤΊΑ ( Thessaloniki Hypatia 149458 Του Θέματος 117Β Β. Ελλάδος - Κύπρου) ανήκει στη μεγαλύτερη παγκοσμίως Ανθρωπιστική Οργάνωση με έδρα στον ΟΗΕ, τους Lions International, με παρουσία εδώ και 105 χρόνια σε 210 χώρες αναγνωρισμένες από τον ΟΗΕ.

Οι δράσεις της επικεντρώνονται κυρίως στους πυλώνες που υπηρετούν οι Lions: Καρκίνος Παιδικής Ηλικίας, Διαβήτης, Ανακούφιση από Καταστροφές, Περιβάλλον, Ανθρωπιστικές Ανάγκες, Πείνα, Όραση και Νεολαία.

Τα έσοδα της φετινής εκδήλωσης θα διατεθούν για την βελτίωση της προσβασιμότητας κτιρίων και δημοσίων χώρων για άτομα με αναπηρία, στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης.

