Κλειστός 13:00-17:00 ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης λόγω ζέστης

Κλειστός θα παραμείνει κατά το διάστημα 13:00-17:00 ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, όπως ενημέρωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη με στόχο την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών.



Πηγή: skai.gr

