Κλειστός 13:00-17:00 ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης λόγω ζέστης

Κλειστός θα παραμείνει κατά το διάστημα 13:00-17:00 ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, όπως ενημέρωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη με στόχο την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών.
Πηγή: skai.gr
- Νέες αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη - Αλλοι 119 αλλοδαποί έφτασαν στο νησί - Συνεχίζονται οι αφίξεις και στη Γαύδο
- Λήξη συναγερμού στη Βουλή για τον φάκελο με παραλήπτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη (Φωτογραφίες)
- Πανελλαδικές Εξετάσεις: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το μηχανογραφικό - Οι «παγίδες» και οι ευκαιρίες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.