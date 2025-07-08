Λογαριασμός
Κλειστός 13:00-17:00 ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης λόγω ζέστης

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών ο αρχαιολογικός χώρος θα κλείσει το μεσημέρι για την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών

Ακρόπολη

Κλειστός θα παραμείνει κατά το διάστημα 13:00-17:00 ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, όπως ενημέρωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη με στόχο την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ακρόπολη Καύσωνας
