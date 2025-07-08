Από σήμερα Τρίτη 8 Ιουλίου 2025 έως και την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2025, θα είναι ανοικτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή Μηχανογραφικού και Παραλλήλου Μηχανογραφικού Δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2025.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, οι υποψήφιοι θα μπορούν να μπαίνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση michanografiko.it.minedu.gov.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τους, προκειμένου να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ) και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).

H συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου κάθε άλλο παρά τυπική διαδικασία μπορεί να χαρακτηριστεί, αφού μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας για το τελικό αποτέλεσμα εισαγωγής στη μεταλυκειακή εκπαίδευση ενός υποψηφίου.

Οι «παγίδες» και οι ευκαιρίες

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ απευθύνθηκε στο Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να σταχυολογηθούν τα βασικά βήματα για τη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου από τους υποψήφιους.

Όπως ανέφεραν οι ειδικοί του Εργαστηρίου, η διαχείριση των δεδομένων που έχει κάποιος στα χέρια του «αναδεικνύει τους επιτυχημένους». Γιατί, όπως επεσήμαναν, «επιτυχία είναι να αξιοποιήσει κανείς τα όποια μόρια συγκεντρώνει με έναν έξυπνο και αυθεντικό τρόπο, κάνοντας τις κατάλληλες επιλογές με βάση τόσο τα στοιχεία της προσωπικότητάς του, όσο και τις ανάγκες τις αγοράς εργασίας».

Τα έξι βασικά βήματα για τη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού

Σε πιο χρηστικό επίπεδο, έξι είναι τα βασικά βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι για να συμπληρώσουν σωστά το Μηχανογραφικό.

Είσοδος στην πλατφόρμα. Οι υποψήφιοι, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password) που έχουν ήδη αποκτήσει ή που θα αποκτήσουν αυτές τις μέρες, θα μπορούν να επισκέπτονται την ειδική πλατφόρμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://michanografiko.it.minedu.gov.gr. Εκεί μπορούν να επιλέγουν το Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (ΠΜΔ) για εισαγωγή σε Δημόσιες ΣΑΕΚ.

Επεξεργασία, χωρίς οριστικοποίηση. Αμέσως μόλις ανοίξει η πλατφόρμα, οι υποψήφιοι μπορούν να ξεκινήσουν τη δοκιμαστική (προσωρινή) συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, χωρίς όμως να το οριστικοποιήσουν. «Αυτή η περίοδος είναι πολύτιμη για πειραματισμό, αλλαγές και καλύτερη ιεράρχηση», τονίζεται από το Εργαστήριο.

Προετοιμασία εναλλακτικών σεναρίων. Είναι σημαντικό για τους υποψήφιους να δηλώσουν σχολές στις οποίες έχουν επιτύχει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), χωρίς όμως να εστιάζουν αποκλειστικά στα συνολικά μόριά τους ή στις περσινές βάσεις - παράγοντες που μεταβάλλονται κάθε χρόνο. Αντιθέτως, χρειάζεται να προετοιμαστούν και για εναλλακτικά σενάρια, εξετάζοντας προσεκτικά και σχολές που ενδεχομένως δεν αποτελούσαν αρχικά την πρώτη τους επιλογή, αλλά παρουσιάζουν αξιόλογες προοπτικές και δυνατότητες εξέλιξης.

Σωστή ενημέρωση για τις μετεγγραφές. Οι υποψήφιοι που σκοπεύουν να κάνουν χρήση του δικαιώματος μετεγγραφής ή μετακίνησης σε άλλη σχολή ή ίδρυμα, θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τόσο την εγκύκλιο μετεγγραφών όσο και αυτή με τις αντιστοιχίες των σχολών του Υπουργείου Παιδείας, η οποία εκδίδεται κάθε χρόνο και καθορίζει αναλυτικά τις προϋποθέσεις, τις κατηγορίες δικαιούχων, τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Η σωστή ενημέρωση ως προς τις μετεγγραφές είναι απαραίτητη, καθώς πολλές φορές επηρεάζει και τη στρατηγική με την οποία συμπληρώνεται το Μηχανογραφικό Δελτίο. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να εμπιστευτεί ειδικούς, όπως τα μέλη του Εργαστηρίου, για να τον διαφωτίσουν σχετικά.

Αποθήκευση και εκτύπωση μηχανογραφικού. Από το υπουργείο Παιδείας προτείνεται στους υποψήφιους να εκτυπώσουν και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το υποβληθέν οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

Προσοχή στις ημερομηνίες. Η προθεσμία υποβολής του Μηχανογρφικού είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να προβεί στην οριστικοποίηση τους.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στα λύκειά τους, τα οποία θα είναι ανοιχτά τουλάχιστον κατά τις ημέρες με τις προγραμματισμένες εφημερίες κάθε λυκείου.

