Λήξη συναγερμού στη Βουλή για τον φάκελο με παραλήπτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη (Φωτογραφίες)

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φάκελος με το ύποπτο υλικό προερχόταν από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από τη Ρωσία - Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος

UPDATE: 10:32
Ύποπτος φάκελος έξω από τη Βουλή

Ύποπτος φάκελος με σκόνη εντοπίστηκε στο γραφείο υποδοχής αλληλογραφίας σε εξωτερικό χώρο της Βουλής το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φάκελος είχε προέλευση τη Ρωσία και ως παραλήπτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

βουλη

Άμεσα εκκενώθηκε ο χώρος και ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με την ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ και 4 οχήματα.

βουλή ύποπτος φάκελος

Η αστυνομία πραγματοποίησε εκτενείς ελέγχους και γύρω στις 10:30 ολοκληρώθηκαν, οπότε σήμανε λήξη συναγερμού. 

βουλή ύποπτος φάκελος

βουλη

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βουλή ύποπτος φάκελος
