Ύποπτος φάκελος με σκόνη εντοπίστηκε στο γραφείο υποδοχής αλληλογραφίας σε εξωτερικό χώρο της Βουλής το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φάκελος είχε προέλευση τη Ρωσία και ως παραλήπτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Άμεσα εκκενώθηκε ο χώρος και ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με την ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ και 4 οχήματα.

Η αστυνομία πραγματοποίησε εκτενείς ελέγχους και γύρω στις 10:30 ολοκληρώθηκαν, οπότε σήμανε λήξη συναγερμού.

Πηγή: skai.gr

