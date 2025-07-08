Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σήμερα στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, ενώ αναμένεται μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

α) στα ανατολικά ηπειρωτικά κατά τόπους τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

β) στα δυτικά ηπειρωτικά τους 38 και κάτα τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου.

γ) στα νησιά του Ιονίου τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

δ) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα κυμαίνονται περί τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στα κεντρικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αναμένεται μικρή πτώση.

Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τις απογευματινές ώρες στα δυτικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, στα παράκτια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3, πρόσκαιρα τις απογευματινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 38 με 39, τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν λίγες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από τις μεσημβρινές ώρες από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36, στα ηπειρωτικά έως 38, κατά τόπους 39 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία κατά τόπους έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 39 με 40, τοπικά έως 41 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμιαία στη δυτική Κρήτη έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34, στην Κρήτη τοπικά έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις απογευματινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί 3 με 4, πρόσκαιρα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 40, τοπικά έως 41 με 42 βαθμούς και στις Σποράδες έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο Τετάρτη, 09-07-2025

Στα βορειοδυτικά λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών, ενώ στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά και από το βράδυ στα βόρεια θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί όπου θα φτάσουν τοπικά τα 6 και πιθανώς τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο, στην υπόλοιπη χώρα όμως θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά κατά τόπους τους 40 με 42 βαθμούς, στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 και κατά τόπους τους 37 βαθμούς, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στην Κρήτη τους 37 με 38 βαθμούς και στο Ιόνιο τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη, 10-07-2025

Στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς στις Σποράδες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα για πρόσκαιρους όμβρους και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και μόνο στα νοτιοανατολικά θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

Πρόγνωση για την Παρασκευή, 11-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νοτιοανατολικά ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για το Σάββατο, 12-07-2025

Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.