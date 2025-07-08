Επιτυχής επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης άλλων 48 αλλοδαπών από θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, Ηρακλείου Κρήτης, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί υ​​​πό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι παράνομοι μετανάστες επέβαιναν σε λέμβο από δεξαμενόπλοιο με σημαία Ιταλίας, ενώ στην περιοχή έπνεαν άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.

Οι επιβαίνοντες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μετατέθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Εκεί αναμένεται να υποβληθούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και υγειονομικού ελέγχου.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, εκτός από τους 48 που διασώθηκαν στους Καλούς Λιμένες, άλλοι 33 μετανάστες εντοπίστηκαν σε λέμβο και κατευθύνονται προς τον Τσούτσουρα, ενώ επιπλέον 38 άτομα αποβιβάστηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης στις Τρεις Εκκλησιές.

Οι πολυάριθμες αφίξεις από πρόσφυγες και μετανάστες που καταγράφονται στην Κρήτη τις τελευταίες ώρες προκαλούν «ασφυξία» στους χώρους υποδοχής του νησιού.

Τη Δευτέρα, μέσα σε λίγες ώρες έφτασαν πάνω από 550 άνθρωποι, ενώ συνολικά ξεπερνούν τους 1.500 από την Κυριακή.

Όπως λένε οι μετανάστες, πλήρωσαν έως και 5.000 ευρώ ο καθένας για να φύγουν από τη Λιβύη, εκεί όπου περιμένουν τουλάχιστον άλλοι 5.000 άνθρωποι.

Οι αρχές και οι κάτοικοι έχουν φτάσει στα όριά τους, με την κυβέρνηση να προαναγγέλλει δραστικά μέτρα.

Συνεχίζονται οι αφίξεις και στη Γαύδο

Την ίδια ώρα, αντίστοιχα απελπιστική είναι η κατάσταση και στη Γαύδο, όπου καθημερινά τις τελευταίες ημέρες το λιμενικό προχωρά σε διασώσεις μεταναστών.

Σήμερα το πρωί, υ​​​πό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 67 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο από φορτηγό πλοίο σημαίας Λιβερίας.

Οι 67 μετεπιβιβάστηκαν σε πλοίο της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, στο Ρέθυμνο, όπου τους παρασχέθηκε ανθρωπιστική βοήθεια.

