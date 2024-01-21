Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φθάνουν κατά τόπους στο Αιγαίο, σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα 9 μποφόρ.

Τα δρομολόγια των πλοίων για την Κρήτη δεν θα εκτελεστούν, ενώ για τον Αργοσαρωνικό τα δρομολόγια γίνονται μόνο με πλοία κλειστού τύπου.

Κλειστές είναι οι γραμμές Αγ. Μαρίνα - Στύρα, Βόλος-Σποράδες, Καβάλα-Πρίνου Θάσου και Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές η τροποποιήσεις των δρομολογίων που θα προκύψουν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

