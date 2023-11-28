Πέλλα: Στις φλόγες μονοκατοικία τα ξημερώματα – Στο νοσοκομείο ένα άτομο

Στις φλόγες τυλίχθηκε μια μονοκατοικία τα ξημερώματα σε περιοχή της Πέλλας. Ένα άτομο χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Το συμβάν έγινε λίγο μετά τη 01:00. Για άγνωστη αιτία, ξέσπασε φωτιά σε μονοκατοικία στις Μηλιές του Δήμου Αλμωπίας.

Έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά. Ένα άτομο που διέμενε εντός της οικίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η διακομιδή του έγινε κυρίως για προληπτικούς λόγους και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στη μονοκατοικία.

