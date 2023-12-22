Κίνηση: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα

Αυξημένη είναι η κίνηση σε πολλούς δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, ουρά σχηματίζουν τα αυτοκίνητα στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως τη Λένορμαν και στην άνοδο από το Μοσχάτο έως την Ιερά Οδό.

Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Συγκεκριμένα, καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών παρουσιάζονται από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Μεταμόρφωσης και έως 30 λεπτά στην Περιφερειακή Υμηττού από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης.

Καθυστερήσεις υπάρχουν και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, περίπου 15- 20 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.

Προβλήματα παρουσιάζονται και στην παραλιακή από το Ελληνικό προς τον Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.