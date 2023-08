Δυναμώνει το «Κίνημα της Πετσέτας»: «Σε ελεύθερη παραλία είπαν ότι υπάρχει ελάχιστη κατανάλωση» - Τι απαντά ο δήμαρχος Ελλάδα 11:02, 02.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Οι αρχές να αποκαταστήσουν τη νομιμότητα - Οι καλύτερες παραλίες είναι πλήρως κατειλημμένες» - Συγκεντρώθηκαν 2.200 υπογραφές για ελεύθερες παραλίες