Κυβερνήτης της πρώτης φρεγάτας τύπου FDI HN Belharra που εντάσσεται στο Πολεμικό Ναυτικό, της «Κίμων», είναι ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης, στέλεχος με μακρά και πολυδιάστατη διαδρομή στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσημης τελετής υποδοχής της, η φρεγάτα «Κίμων» κατέπλευσε στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, εξέλιξη που σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας σελίδας για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

Ποιος είναι ο Ιωάννης Κιζάνης

Ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και αποφοίτησε το 2000 από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην τάξη του. Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του υπηρέτησε σε μεγάλα πλοία επιφανείας, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε διοίκηση Ταχέων Περιπολικών Πλοίων, αποκτώντας εκτεταμένη επιχειρησιακή εμπειρία μέσα από απαιτητικές αποστολές.

Στο μεταξύ, στον Φαληρικό Όρμο εκτυλίχθηκαν σήμερα Πέμπτη ιστορικές στιγμές, καθώς αυτή ήταν η πρώτη ένταξη νέας φρεγάτας στον ελληνικό στόλο, μετά από 28 χρόνια και η σχετική τελετή απόδοσης τιμών στον «Κίμωνα» ήταν εντυπωσιακή.

Την πρώτη ελληνική υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra, υποδέχθηκαν σε σχηματισμό δύο φρεγάτες, δύο ταχέα περιπολικά κατευθυνόμενων βλημάτων, δύο κανονιοφόροι και δύο σκάφη ανορθόδοξου πολέμου.

Παράλληλα, από αέρος συμμετείχαν στην τελετή, τρία ελικόπτερα Aegean Hawk του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Στη συνέχεια, τα δύο σκάφη ανορθόδοξου πολέμου, συνόδευσαν τη φρεγάτα στην πορεία της προς το θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς», όπου αποδόθηκαν τιμές.

Η φρεγάτα πέρασε ανάμεσα από τα δύο ιστορικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, βάζοντας τα πυροβόλα της υπό κλίση για να αποδώσει τιμές. Χαρακτηριστική εικόνα ήταν, όταν η τριήρης χαιρέτησε τη φρεγάτα, με τους δόκιμους του Πολεμικού Ναυτικού να σηκώνουν τα κουπιά από τη θάλασσα. Παράλληλα, το πλήρωμά του «Αβέρωφ» τέθηκε σε ακινησία αποδίδοντας τιμές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Αβέρωφ» και η «Ολυμπιάς» επιλέχθηκαν καθώς μαζί με τον «Κίμωνα», αποτελούν τρεις ιστορικές ανάστροφες πλώρες του Πολεμικού Ναυτικού. Αυτό σημαίνει ότι αντί να έχουν την πλώρη τους λοξά κάθετα προς τα μέσα, όπως η πλειοψηφία των πλοίων, αυτά έχουν την πλώρη τους λοξά κάθετα προς τα έξω.

Πηγή: skai.gr

