Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE για την ενίσχυση της άμυνας στην περιοχή της Μεσογείου

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο επίτροπος 'Αμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 'Αντριους Κουμπίλιους, γνωστοποίησε την υπογραφή της συμφωνίας της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE (Security Action for Europe).

Όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή του:

«Ένα ακόμη ισχυρό ορόσημο για το SAFE και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Μόλις υπογράψαμε τη συμφωνία SAFE με την Ελλάδα.

Θα βοηθήσει την Ελλάδα να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες στην περιοχή της Μεσογείου μέσω επενδύσεων σε στρατηγική επιτήρηση, ασφαλείς επικοινωνίες και τεχνολογίες αντιμετώπισης drones».

Another strong milestone for #SAFE🇪🇺 and European security — we just signed SAFE agreement with Greece.



It will help 🇬🇷 enhance its defence capabilities in the Mediterranean region through investments in strategic surveillance, secure communications & counter-drone technologies. pic.twitter.com/sbx6c2PBYZ — Andrius Kubilius (@KubiliusA) June 13, 2026

Πηγή: skai.gr

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