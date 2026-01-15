Τη νέα εποχή του Πολεμικού Ναυτικού σηματοδότησε η υποδοχή της φρεγάτας Belharra, «Κίμων», της πρώτης - από τις τέσσερις που θα παραλάβει η Ελλάδα -, το πρωί της Πέμπτης (15/01), παρουσία της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας.

Παρόντες στην εν πλω τελετή ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Στον Φαληρικό Όρμο εκτυλίχθηκαν ιστορικές στιγμές, καθώς αυτή ήταν η πρώτη ένταξη νέας φρεγάτας στον ελληνικό στόλο, μετά από 28 χρόνια και η σχετική τελετή απόδοσης τιμών στον «Κίμωνα» ήταν εντυπωσιακή.

Την πρώτη ελληνική υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra, υποδέχθηκαν σε σχηματισμό δύο φρεγάτες, δύο ταχέα περιπολικά κατευθυνόμενων βλημάτων, δύο κανονιοφόροι και δύο σκάφη ανορθόδοξου πολέμου.

Παράλληλα, από αέρος συμμετείχαν στην τελετή, τρία ελικόπτερα Aegean Hawk του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Στη συνέχεια, τα δύο σκάφη ανορθόδοξου πολέμου, συνόδευσαν τη φρεγάτα στην πορεία της προς το θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς», όπου αποδόθηκαν τιμές.

Η φρεγάτα πέρασε ανάμεσα από τα δύο ιστορικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, βάζοντας τα πυροβόλα της υπό κλίση για να αποδώσει τιμές. Χαρακτηριστική εικόνα ήταν, όταν η τριήρης χαιρέτησε τη φρεγάτα, με τους δόκιμους του Πολεμικού Ναυτικού να σηκώνουν τα κουπιά από τη θάλασσα. Παράλληλα, το πλήρωμά του «Αβέρωφ» τέθηκε σε ακινησία αποδίδοντας τιμές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Αβέρωφ» και η «Ολυμπιάς» επιλέχθηκαν καθώς μαζί με τον «Κίμωνα», αποτελούν τρεις ιστορικές ανάστροφες πλώρες του Πολεμικού Ναυτικού. Αυτό σημαίνει ότι αντί να έχουν την πλώρη τους λοξά κάθετα προς τα μέσα, όπως η πλειοψηφία των πλοίων, αυτά έχουν την πλώρη τους λοξά κάθετα προς τα έξω.

Μητσοτάκης: Όλοι αισθανθήκαμε υπερηφάνεια και ανάταση, καλοτάξιδος ο «Κίμωνας»

«Όλοι μας αισθανθήκαμε υπερηφάνεια, χαρά και μια αίσθηση ανάτασης με την έλευση του "Κίμωνα" και την ένταξή του στο Πολεμικό μας Ναυτικό», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το κατάστρωμα της νέας φρεγάτας.

«Πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης - και προσωπικά εμένα ως πρωθυπουργού - είναι να παραδώσω μια πατρίδα πιο ασφαλή απ’ ό,τι την παρέλαβα. Θεωρώ σήμερα κάνουμε ένα βήμα πολύ σημαντικό. Καλοτάξιδος ο "Κίμων" και με το καλό να υποδεχθούμε και τις υπόλοιπες υπερσύγχρονες Belharra».

Τασούλας: Σήμερα η Ελλάδα δυναμώνει, είμαστε μάρτυρες μιας εθνικής κατάκτησης

Σήμερα η Ελλάδα δυναμώνει», ήταν το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος προχώρησε σε δηλώσεις από το κατάστρωμα της νέας φρεγάτας Belharra «Κίμων». «Σήμερα 15 Ιανουαρίου 2026 η Ελλάδα ενισχύεται αποφασιστικά και ηθικά και πρακτικά χάρη στον κατάπλου του πρωτοποριακού σκάφους «Κίμων». Ενός σκάφους 6ης γενιάς που έρχεται να ενισχύσει το Πολεμικό Ναυτικό και την αποτρεπτική δύναμη της πατρίδας μας», όπως δήλωσε κάνοντας μάλιστα λόγο για μια «εθνική κατάκτηση».

«Το νέο δόγμα αποτροπής του Πολεμικού Ναυτικού υλοποιείται, το νέο δόγμα προστασίας της κυριαρχίας της Ελλάδος και της ειρήνης στη ΝΑ Μεσόγειο», συνέχισε ο ΠτΔ. «Η Ελλάδα σήμερα είχε την τύχη να αντικρίσει όλες τις γενιές των πλοίων που προστάτευσαν την κυριαρχία της και συνέβαλαν στο μεγαλείο της. Ο Κίμων διέπλευσε ανάμεσα στην αθηναϊκή τριήρη και στο θωρηκτό Αβέρωφ, το θωρηκτό που διπλασίασε την Ελλάδα».

«Ο Κίμων γεμάτος υποσχέσεις για το παρόν και το μέλλον ενσωματώνεται στο ΠΝ και περιμένει τις άλλες 3 φρεγάτες από τη Γαλλία, για να χαλυβδώσουν περαιτέρω την αμυντική ικανότητά της χώρας μας», σημείωσε αμέσως μετά για να καταλήξει λέγοντας:

«Είναι ασύλληπτες οι τεχνολογικές δυνατότητές του, είναι ασύλληπτες οι στρατηγικές του δυνατότητες και είναι ασύλληπτη η ηθική του δυναμική, η οποία θα προστεθεί στο υψηλό και ισχυρό φρόνημα των ανδρών και των γυναικών του ΠΝ. Καλωσορίζουμε τον Κίμωνα, καλωσορίζουμε μια νέα Ελλάδα σεβαστή από φίλους, αλλά και εκείνοι που την απειλούν δεν θα τολμήσουν να υλοποιήσουν τις απειλές τους, γιατί ο Κίμων και η ισχύς του ΠΝ μας δεν θα το επιτρέψει αυτό».

Δένδιας: Η φρεγάτα «Κίμων» είναι η πιο ισχυρή στον πλανήτη

«Μεγάλη ημέρα σήμερα για το Πολεμικό Ναυτικό, μεγάλη ημέρα για τις Ένοπλες Δυνάμεις, μεγάλη ημέρα για την πατρίδα μας. Η φρεγάτα «Κίμων» πλέει στα νερά της Ελλάδας, στα νερά του Αιγαίου και θα ήθελα να πω χωρίς κανένα στοιχείο υπερβολής, ότι η φρεγάτα αυτή στην έκδοση Standard 2++, είναι η πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας σε μήνυμά του.

Και σημείωσε:

«Είναι ένα όπλο που θα ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας στη βασική τους αποστολή που είναι η αποτροπή κάθε επιθετικότητας, η εξασφάλιση του μεγάλου αγαθού της ασφάλειας της ελληνικής κοινωνίας, των Ελλήνων πολιτών, της πατρίδας μας. Να εξασφαλίζει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτή είναι η αποστολή της.

Παρακολουθούμε σήμερα το πέρασμα σε μια νέα εποχή, οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας με την Ατζέντα 2030 μετατρέπονται από ένα σύνολο οπλικών συστημάτων σε μια μηχανή γνώσης, επεξεργασίας της πληροφορίας, συνολικής αντιμετώπισης των κινδύνων, ολιστικής αντιμετώπισης των προκλήσεων. Δημιουργούμε δυνατότητα σύγχρονης επεξεργασίας δεδομένων και αντίδρασης σε οποιαδήποτε πρόκληση, μέσα από πλατφόρμες όπως ο Κίμωνας, εντεταγμένες σε ένα σύνολο με μια ολιστική προσέγγιση.

Η Ελλάδα, οι Έλληνες πολίτες, η κάθε Ελληνίδα, ο κάθε Έλληνας θα αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς, με το δικό τους υστέρημα, οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας περνάνε στον 21ο αιώνα με ταχύ και σταθερό βηματισμό».

Τέλος ευχήθηκε:

«Να είναι πάντα καλά το βαπόρι, να είναι ο Άη Νικόλας στην πλώρη του, να έχει καλούς καιρούς και ούριους ανέμους. Και βεβαίως ο Άη Νικόλας να προστατεύει το πλήρωμα και τις οικογένειές τους».

Το φορτίο της νέας φρεγάτας περιλαμβάνει τους ικανότατους αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster-30, τους αντιπλοϊκούς Exocet, τις ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU90 και τα πυρομαχικά για το πυροβόλο Oto Melara της πλώρης και τα τηλεχειριζόμενα Lionfish, καθώς και το σύστημα εγγύς προστασίας RAM.

Ο «Κίμων» απέπλευσε το απόγευμα της Πέμπτης από τη Βρέστη με προορισμό τις ελληνικές θάλασσες. Το ταξίδι διήρκεσε περίπου μία εβδομάδα. Κατά τη διάρκειά του, το πλήρωμα είχε τη δυνατότητα να γνωρίσει καλύτερα το πλοίο και να εκπαιδευτεί σε ορισμένα αντικείμενα.

Ωστόσο, το κύριο μέρος της εκπαίδευσης και η σταδιακή επιχειρησιακή ένταξη της νέας φρεγάτας στον ελληνικό στόλο επιφανείας θα ξεκινήσουν τις επόμενες εβδομάδες.

