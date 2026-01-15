Αρωμα… Ιαπωνίας στη Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε ο «Κήπος του Νερού» στη Νέα Παραλία

Επέστρεψε μεταμορφωμένος στους πολίτες της Θεσσαλονίκης - και με έντονο ιαπωνικό «άρωμα» - ο Κήπος του Νερού, στη Νέα Παραλία. Πρόκειται για έναν χώρο που αγκαλιάστηκε από τον κόσμο, αλλά ταλαιπωρήθηκε αρκετά τα τελευταία χρόνια καθώς οι λιμνούλες και ο καταρράκτης οδηγήθηκαν σε εγκατάλειψη, έχασαν την αρχική τους αίγλη, ενώ οι όποιες προσπάθειες προηγούμενων δημοτικών αρχών για επαναφορά και απόδοση στο κοινό, στην αρχική του μορφή, δεν καρποφόρησαν.

Πλέον, στον συγκεκριμένο Κήπο πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες εργασίες και σήμερα έγινε η τελετή παράδοσης με τον Κήπο να μετονομάζεται σε «Ιαπωνικός Κήπος του Νερού», αφού φυτεύτηκαν κερασιές, διάφορα υδρόβια και υδροχαρή είδη, όπως ιαπωνικά νούφαρα, ίριδες και άλλα, τα οποία θα αρχίσουν τους επόμενους μήνες να αναδύονται στο νερό, «κερδίζοντας» με τα ιδιαίτερα χρώματά τους.

Οι εργασίες στις δύο τεχνητές λίμνες, στον καταρράκτη, αλλά και η φύτευση του Κήπου έγιναν με δωρεά της Japan Tobacco International (JTI) που ανέλαβε εξ ολοκλήρου τις χωματουργικές εργασίες και προμήθεια ειδικού εδαφικού μείγματος για τα παρτέρια, τις παρεμβάσεις για τη σωστή λειτουργία του επιφανειακού αρδευτικού δικτύου, τη φύτευση υδρόφιλων και παραλίμνιων φυτών ειδικών απαιτήσεων, τη διαμόρφωση και τοποθέτηση φυσικών υλικών, όπως βοτσαλωτά και αμμοχάλικα.

«Βρισκόμαστε στη Νέα Παραλία και στον Ιαπωνικό, όπως θα ονομάζεται ο Κήπος του Νερού, ένας χώρος που αφέθηκε για χρόνια στην εγκατάλειψη και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη αναπλασμένος, ανανεωμένος, φροντισμένος, ζωντανός. Αναγεννάται με σεβασμό στη φιλοσοφία της ιαπωνικής κουλτούρας, που πλέον εκπροσωπεί, αλλά και στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης και της Νέας Παραλίας», δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, κατά την παράδοση του Κήπου.

Ο δήμαρχος μίλησε για έναν χώρο ηρεμίας, περιπάτου και επαφής με τη φύση, ενώ ευχαρίστησε τον πρέσβη της Ιαπωνίας αλλά και την εταιρεία, που στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, «ανέλαβε όχι μόνο την ανάπλαση αλλά και τη συντήρηση του Κήπου για τα επόμενα χρόνια».

Η τελετή ολοκληρώθηκε με τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο, τον πρέσβη και τα στελέχη της δωρήτριας εταιρείας να φυτεύουν συμβολικά στον χώρο μια κερασιά.





