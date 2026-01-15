ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική διαπραγμάτευση για 7 κατηγορούμενους από τις Σέρρες

Της Έλενας Γαλάρη

Διαχωρισμό της δίκης και να υποβληθούν σε ποινική διαπραγμάτευση ζήτησαν από το Τριμελές Εφετείο κακουργημάτων 7 από τους 32 κατηγορούμενους, οι οποίοι φέρονται να έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την περίοδο 2016-2018 στις Σέρρες.

Είναι η πρώτη φορά που υποβάλλεται αίτημα για ποινική διαπραγμάτευση, δηλαδή οι κατηγορούμενοι να ομολογούν την απάτη που διέπραξαν, αφού προηγουμένως είχαν επιστρέψει το ποσό των 165.000 ευρώ που είχαν πάρει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημά τους, διαχώρισε τη δικογραφία για τους επτά και ακολούθως επικύρωσε το πρακτικό της ποινικής διαπραγμάτευσης. Τους κήρυξε ενόχους και τους καταδίκασε σε ποινές φυλάκισης από 2 έτη και 3 μήνες έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή.

Οι κατηγορίες που αντιμετώπιζαν κατά περίπτωση είναι για απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ, πλαστογραφία ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ψευδή βεβαίωση.

Για τους υπόλοιπους 25 κατηγορούμενους η δίκη διεκόπη για τις 5 Φεβρουαρίου, καθώς πέντε από αυτούς δεν είχαν συνήγορο.

Οι περισσότεροι εκ των κατηγορουμένων δηλώνουν αθώοι, αρνούμενοι τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για αόριστο και άκυρο κατηγορητήριο σε βάρος τους.



