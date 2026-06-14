Η τελική απόφαση της Τεχεράνης σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης βρίσκεται υπό αξιολόγηση, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars, επικαλούμενο έγκυρη πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης.

«Το Ιράν δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την τελική του απόφαση σχετικά με το προτεινόμενο μνημόνιο συμφωνίας. Η εξέταση των πολιτικών, νομικών και τεχνικών διαστάσεων των προτάσεων συνεχίζεται» σημειώνεται.

Σύμφωνα πάντα με το ιρανικό πρακτορείο «η εξέταση διαφόρων διαστάσεων των προτάσεων συνεχίζεται σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και λήψης αποφάσεων και τα αρμόδια θεσμικά όργανα αξιολογούν προσεκτικά τις πολιτικές, νομικές και τεχνικές πτυχές του ζητήματος».

Όλες οι εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι μια συμφωνία με το Ιράν «προγραμματίζεται να υπογραφεί» την Κυριακή και θα ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν διέψευσε τα σχέδια για υπογραφή την Κυριακή, επικρίνοντας την «ασυνήθιστη επιμονή» του Τραμπ, και λέγοντας ότι ένα πλαίσιο «δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί».

Διαπραγματευτές από το Κατάρ μετέβησαν το πρωί στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των προσπαθειών για οριστικοποίηση συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης.



Οι αξιωματούχοι σχεδιάζουν μια ψηφιακή/εικονική υπογραφή επειδή η συνάντηση αυτοπροσώπως παρουσίαζε υλικοτεχνικές προκλήσεις και περισσότερες πιθανότητες εκτροχιασμού της διαδικασίας, δήλωσαν πηγές στο CNN. Το μνημόνιο κατανόησης φαίνεται ότι προβλέπει μια νέα περίοδο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για τον τρόπο εφαρμογής του πλαισίου και την επίλυση των εναπομενόντων σημείων τριβής, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος την Παρασκευή.

Συναγερμός επικρατεί στο μεταξύ στο Ισραήλ για τη διαφαινόμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε συμβούλιο ασφαλείας αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα υπογράψουν μνημόνιο κατανόησης (MoU) την Κυριακή με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Η συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Κυριακής, με αντικείμενο τους όρους της συμφωνίας, μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Κορυφαίοι ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν χθες Σάββατο πως οι όροι του μνημονίου «θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ» και ότι η Ουάσινγκτον αποδέχθηκε «βασικούς όρους» της Τεχεράνης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Channel 12.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.