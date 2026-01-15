Με συγκέντρωση στα γραφεία του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) συνεχίστηκαν οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών οδηγών και ιδιοκτητών ταξί, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.

Όπως αναφέρει το ertnews, Οι οδηγοί ταξί διαμηνύουν πως δεν πρόκειται να σταματήσουν τον δίκαιο αγώνα τους, καθώς θεωρούν πως μεθοδεύεται σχέδιο εξαφάνισης του κλάδου τους.

Επανέλαβαν τα αιτήματά τους μέσω των οποίων ζητούν την παράταση του σχεδίου υποχρεωτικής στροφής στην ηλεκτροκίνηση, στην κατάργηση του τεκμαρτού στη φορολόγησή τους, ενώ καταγγέλλουν αθέμιτο ανταγωνισμό από την πλευρά των πλατφορμών μετακίνησης και ζητούν πλαίσιο ελέγχου τους.

Παράλληλα ζητούν συγκεκριμένο πλαίσιο στην απασχόληση των ΕΙΧ με οδηγό ενώ ζητούν ελεύθερη πρόσβαση στις λεωφορειολωρίδες στα εμφορτα ταξί.

Λίγο μετά τις 12 οι οδηγοί ταξί ξεκίνησαν πεζή πορεία προς το Σύνταγμα με σκοπό να επιδώσουν ψήφισμα στα μέλη του Κοινοβουλίου.

Το απόγευμα της Πέμπτης αναμενόταν νέα σύσκεψη του προεδρείου του Συνδικάτου, όπου θα αποφασιζόταν κατά πάσα πιθανότητα η παύση των απεργιακών κινητοποιήσεων ενώ δεδομένη είναι η κήρυξη νέας 48ωρης απεργίας την ερχόμενη Τρίτη 20 Ιανουαρίου. Την ίδια ημέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου στο εκθεσιακό κέντρο του Περιστερίου.

