Σε είκοσι λεπτά τέθηκε υπό έλεγχο από τις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας η πυρκαγιά στα Καλύβια Θορικού, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο "Χ" ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας προσθέτοντας ότι η φωτιά εντοπίστηκε από drone της πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα ο κ. Κικίλιας τονίζει:

«Η πυρκαγιά στα Καλύβια Θορικού εντοπίστηκε από drone της Πυροσβεστικής και τέθηκε υπό έλεγχο σε 20 λεπτά από τις δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας. Θέλω να ευχαριστήσω τους πυροσβέστες μας, τους πιλότους μας, τον Δήμο Σαρωνικού και τους εθελοντές μας για την άμεση κινητοποίηση και την άψογη συνεργασία στο πεδίο. Συνεχίζουμε τον αγώνα για την υπεράσπιση της ζωής, των περιουσιών και των δασών μας».

Πηγή: skai.gr

