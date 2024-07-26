Εντατικά μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας παρακολούθησαν για έναν μήνα 19 φοιτητές από εννέα κορυφαία πανεπιστήμια της Ρωσίας, της Ουκρανίας, της Γεωργίας, της Αρμενίας και του Καζακστάν. Πρόκειται για τους υποτρόφους του Προγράμματος «Ιάσων» του ΑΠΘ που φέτος συμπλήρωσε 30 χρόνια μαθημάτων.

Οι αριστούχοι σπουδαστές των πανεπιστημίων της παρευξείνιας περιοχής παρακολούθησαν εξ αποστάσεως εντατικά μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στο Σχολείο Νέας Ελληνικής (ΣΝΕΓ) του ΑΠΘ, στο πλαίσιο του προγράμματος, από τις 24 Ιουνίου έως τις 23 Ιουλίου 2024, ενώ παράλληλα, γνώρισαν τον ελληνικό πολιτισμό, καθώς ο ολοκληρωμένος κύκλος μαθημάτων του ΣΝΕΓ, εκτός από τα μαθήματα γλώσσας, περιελάμβανε ακαδημαϊκές διαλέξεις, εικονικές επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Μακεδονία.

Σε διαδικατυακή συνάντηση που είχαν με τον πρύτανη του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος «Ιάσων», Χαράλαμπο Φείδα παρουσίασαν, μιλώντας ελληνικά, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα από τα οποία προέρχονται και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πολύτιμη εμπειρία που αποκόμισαν.

«Σήμερα το ΑΠΘ στηρίζει τις Ελληνικές σπουδές σε 16 Πανεπιστήμια της Παρευξείνιας Περιοχής. Παράλληλα με την ίδρυση ή την ενίσχυση Τμημάτων Ελληνικών Σπουδών, το ΑΠΘ συμβάλλει στη σύσταση ή τον εμπλουτισμό Βιβλιοθηκών Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Ελληνικών Σπουδών, παρέχει ένα δίκτυο υποτροφιών για διδάσκοντες και διδασκομένους, διεξάγει εκπαιδευτικά σεμινάρια, μεταφραστικά εργαστήρια και παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη, προσαρμοσμένη στη φυσιογνωμία του κάθε Τμήματος», ανέφερε ο κ. Φείδας.

«Νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση που σήμερα ο «ΙΑΣΩΝ» γίνεται 30 ετών. Το 1994, δυο φωτισμένοι καθηγητές του ΑΠΘ, ο Γιάννης Καζάζης και η Άρτεμις Ξανθοπούλου – Κυριακού, οραματίστηκαν, σχεδίασαν και άρχισαν να υλοποιούν το όραμά τους που το έδωσαν το όνομα “ΙΑΣΩΝ”. Η επιλογή του ονόματος κάθε άλλο και τυχαία είναι, καθώς με αυτόν τον τρόπο σκέφτηκαν να επιστρέψουν «το χρυσόμαλλο δέρας» - σε μορφή Ελληνικής γλώσσας, στην πανάρχαια κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού, τον Εύξεινο Πόντο», σημείωσε ο επικεφαλής του Προγράμματος «ΙΑΣΩΝ» Δρ. Δημήτρης Φωτιάδης,

Μέχρι σήμερα το Πρόγραμμα «Ιάσων» έχει προσφέρει την ευκαιρία εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε περισσότερους από 1.035 φοιτητές, από 16 Πανεπιστήμια χωρών της Παρευξείνιας Ζώνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.