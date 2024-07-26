Για τις 17 Οκτωβρίου προσδιορίστηκε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών, η δίκη του γιατρού που κατηγορείται για τον θάνατο της 14χρονης Γεωργίας από την Επανομή Θεσσαλονίκης, ύστερα από χειρουργική επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου, τον Ιούνιο του 2021. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, με βούλευμα, τον παρέπεμψε να δικαστεί για την κακουργηματική πράξη της θανατηφόρας έκθεσης, επιβάλλοντάς του - επιπλέον - τον περιοριστικό όρο να μην συμμετάσχει σε χειρουργικές επεμβάσεις μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Προς την κατεύθυνση της επιβολής του συγκεκριμένου όρου, οι δικαστές συνεκτίμησαν τις δύο προηγούμενες καταδίκες του ίδιου κατηγορούμενου χειρουργού (η μία εκ των οποίων κατέστη αμετάκλητη) για ανάλογα περιστατικά έπειτα από παρόμοια χειρουργεία. «Ο περιοριστικός όρος κρίνεται πρόσφορος για την […] αποτροπή του κινδύνου τέλεσης νέων εγκλημάτων, καθώς η συμμετοχή του στη χειρουργική διαδικασία αποτέλεσε την καίρια συνθήκη τέλεσης των αποδιδόμενων σε αυτόν πράξεων εκ μέρους του», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο παραπεμπτικό βούλευμα.

Εκτός από την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης, ο γιατρός παραπέμφθηκε να δικαστεί και για τις πράξεις της πλαστογραφίας και της υπεξαγωγής εγγράφου, σε βαθμό πλημμελήματος. Η πρώτη, κατά το κατηγορητήριο, συνδέεται με την υπογραφή της ανήλικης την οποία φέρεται να πλαστογράφησε ενόψει του χειρουργείου, ενώ η δεύτερη με το οπτικό υλικό (βίντεο) από την επέμβαση, όταν αυτό ζητήθηκε από τους γονείς της ανήλικης ενόψει της προσφυγής τους στην Ποινική Δικαιοσύνη.

Ο κατηγορούμενος γιατρός είχε αφεθεί ελεύθερος μετά την απολογία του πέρσι το καλοκαίρι, υπό τον όρο της καταβολής εγγυοδοσίας 10.000 ευρώ, αρνούμενος τις εις βάρος του αποδιδόμενες πράξεις, ενώ φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ενήργησε σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, επικαλούμενος την εμπειρία του σε τέτοιους είδους επεμβάσεις.

Να σημειωθεί ότι ο ίδιος είχε καταδικαστεί τον Μάιο του 2022 από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε φυλάκιση 4 ετών (προς 5 ευρώ/ημερησίως) για τον θάνατο ενός 24χρονου από την Κεραμωτή Καβάλας, κατόπιν ανάλογου χειρουργείου, ενώ για παρόμοια υπόθεση - που οδήγησε στο θάνατο μίας 42χρονης - προηγήθηκε καταδίκη του σε φυλάκιση 3 ετών, με αναστολή, ποινή η οποία κατέστη ήδη αμετάκλητη.

