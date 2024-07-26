Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στα Καλύβια σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Λίγο μετά της 17.30 το απόγευμα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Σουνίου από το ύψος της λεωφόρου Λαυρίου προς Καλύβια που είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω της φωτιάς.

Φωτιά στα Καλύβια - Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση

Φωτιά σε δασική περιοχή ξέσπασε αργά το μεσημέρι κοντά και στη βιομηχανική περιοχή (ΒΙΠΕ) Πρέβεζας. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική, παρουσιάζει λίγο καλύτερη εικόνα.

Για την κατάσβεση γης φωτιάς επιχειρούν 18 υδροφόρα οχήματα της ΠΥ με 55 άνδρες προσωπικό και 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ με 11 άτομα, 2 υδροφόρες και 6 σκαπτικά μηχανήματα. Επίσης επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Για την ασφάλεια των πολιτών, εστάλη μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι των οικισμών Ράχες και Βλάχικα, μέσω της εθνικής οδού Ιωαννίνων - Πρέβεζας.

Φωτιά στην Πρέβεζα - Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση

Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι φωτιά και στην Κοζάνη σε δύσβατη δασική έκταση. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρου τμήματος 4 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Πηγή: skai.gr

