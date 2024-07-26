Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Ριζαριό Τρικάλων.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr στο σημείο είχαν εναποτεθεί τόνοι σκουπιδιών από τις καταστροφικές πλημμύρες του Daniel και εύφλεκτα υλικά που πιθανόν να πήραν φωτιά έπειτα από συνεχόμενες μέρες καύσωνα.

Πηγή: skai.gr

