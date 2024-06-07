Λογαριασμός
Γονάτισε τον Άρη και τερμάτισε τρίτο το Περιστέρι bwin

Την τρίτη θέση στη φετινή Stoiximan Basket League κατέκτησε το Περιστέρι bwin, επικρατώντας 75-71 του Άρη, στον μικρό τελικό.  

Έπειτα από ένα μεγάλο ντέρμπι με εναλλαγές στο προβάδισμα, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη νίκησε 75-71 τον Άρη στον μικρό τελικό και τερμάτισε στην τρίτη θέση της φετινής Stoiximan Basket League.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Νίκος Χουγκάζ με 16 πόντους, με τον Τρέβορ Τόμπσον να κάνει νταμπλ-νταμπλ με 15π. και 10 ριμπάουντ, αλλά και τον Τζο Ράγκλαντ με 13π. και 10 ασίστ.

Από τους «κίτρινους», ξεχώρισε ο Βασίλης Τολιόπουλος με 22 πόντους.

Το ματς

Δυνατό ξεκίνημα από τους γηπεδούχους, οι οποίοι προηγήθηκαν 12-2 στα πρώτα τέσσερα λεπτά. Στη συνέχεια, ο Άρης ανέβασε… στροφές, αλλά το Περιστέρι bwin διατηρούσε μία απόσταση ασφαλείας (23-14), μέχρι το 9’. Ωστόσο, με τα τρίποντα των Περσίδη και Κατσίβελη οι «κίτρινοι» διαμόρφωσαν το 23-20 της πρώτης περιόδου.

Με τα τρίποντα του Τολιόπουλου, ο Άρης έκανε την ανατροπή και πήρε το προβάδισμα και πήγε στο +3 (28-31), στα πρώτα έξι λεπτά του δεύτερου δεκάλεπτου. Οι Χουγκάζ και Τόμπσον έβαλαν προσωρινά μπροστά τους γηπεδούχους (33-31), με τους Τολιόπουλο και Μπλούμπεργκς να απαντούν και τους φιλοξενούμενοι να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το +3 (35-38).

Περιστέρι bwin-Άρης 75-71: Τρίτη η ομάδα του Σπανούλη

Στην έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Τολιόπουλος έστειλε τον Άρη στο +6 (35-41), με το Περιστέρι bwin να αντιδρά με σερί 8-0, για το προσπέρασμα (43-41), στο 23’. Στη συνέχεια, το προβάδισμα άλλαζε συνεχώς χέρια (51-52), με την ομάδα του Καστρίτη να κάνει σερί 6-0, για το +7 (51-58) και το σύνολο του Σπανούλη να μειώνει στο τρίποντο (55-58), στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Ο Άρης διατηρούσε σταθερά το προβάδισμά του και το +5 (61-66), στα πρώτα τέσσερα λεπτά της τέταρτης περιόδου. Η απάντηση του Περιστερίου bwin ήρθε από Χουγκάζ και Τόμπσον και με σερί 7-0, πέρασε μπροστά (68-66), στο 37’. Ο Ντε Σόουζα ισοφάρισε προσωρινά (68-68), αλλά οι φιλοξενούμενοι έμειναν από δυνάμεις και έτσι η ομάδα του Σπανούλη απάντησε με επιμέρους σκορ 6-1 (74-69), παίρνοντας τη νίκη με το τελικό 75-71.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 35-38, 55-58, 75-71

