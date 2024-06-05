Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έφεραν ειρήνη στην Κύπρο, ανέφερε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο οποίος πρόσθεσε ότι η Κύπρος για την Τουρκία δεν είναι πρόβλημα, αλλά εθνικό ζήτημα.

Αντίδραση του Τούρκου υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ για τη στρατιωτική βοήθεια που λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Γιασάρ Γκιουλέρ: «H παρερμηνεία της παρουσίας των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Κύπρο, όπως και οι προβοκατόρικη ρητορική για το θέμα αυτό, δεν θα φέρει κανένα όφελος για τους Ελληνοκύπριους. Αν εδώ και μισό αιώνα στο νησί δεν υπάρχει αίμα και δάκρυ, αυτό οφείλεται στην παρουσία των ειρηνευτικών δυνάμεων της Τουρκίας. Ας μην ξεχνάμε πως η στρατηγική θέση που βρίσκεται η Κύπρος έχει κρίσιμη σημασία για την ειρήνη και την ασφάλεια στη Μεσόγειο. Άρα η παρουσία των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Κύπρο σε συνεργασία και το αρχηγείο των δυνάμεων της Κύπρου έχει μεγάλη σημασία για την ασφάλεια της περιοχής. Για μας η Κύπρος δεν είναι ένα πρόβλημα, είναι ένα εθνικό ζήτημα. [...] Tα προβοκατόρικα βήματα της ελληνοκυπριακής πλευράς, και η στρατιωτική βοήθεια που λαμβάνει από τρίτες χώρες, εξυπηρετούν μόνο τη μη λύση του ζητήματος».

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας σήκωσε «μπαϊράκι» στον Ερντογάν

Ακύρωσε δεκάδες Προεδρικά Διατάγματα και θεωρεί παράνομες τις αποφάσεις του προέδρου της Τουρκίας

ΦΑΤΙΧ ΠΟΡΤΑΚΑΛ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ SOZCU TV: O Eρντογάν τα μεσάνυχτα διόρισε πρυτάνεις, τους διευθυντές θεάτρων, μαέστρους, διοικητές κεντρικής τράπεζας και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τώρα το Συνταγματικό Δικαστήριο όλα αυτά τα έκρινε παράνομα και αντισυνταγματικά.

ΟΖΓΚΙΟΥΡ ΟΖΕΛ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΕΠ.ΛΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ: Kύριε Ταγίπ, κύριε Ερντογάν, θέλω να σας πω κάτι. Οτιδήποτε έχετε κάνει, το ακύρωσε το Συνταγματικό Δικαστήριο. Είναι ακύρωση των αποφάσεων. Όλα σε 270 σελίδες. Αυτό δείχνει τον παράνομο τρόπο που κυβερνήθηκε η χώρα. To Συνταγματικό Δικαστήριο ακύρωσε όλες τις αποφάσεις όπως την ίδρυση δήμων από τον πρόεδρο, όπως την απόφαση της ένταξης του υφυπουργού Δικαιοσύνης στο Συμβούλιο Εισαγγελέων και Δικαστών. Αντισυνταγματικό κρίθηκε και το θέμα του διορισμού των πρυτάνεων από τον πρόεδρο. Η μεταφορά ακινήτων στην κρατική τηλεόραση. Όπως και τον διορισμό του προέδρου της Κεντρικής Τράπεζας.

«Επιθυμούμε να ενταχθούμε στους BRICS» δήλωσε από το Πεκίνο ο Χακάν Φιντάν

«Έχουμε συμφωνία τελωνειακής ένωσης με την ΕΕ, αλλά ψάχνουμε ευκαιρίες συνεργασίας όπως στους BRICS» είπε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

