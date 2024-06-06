Οι σχέσεις Ελλάδας - Κορέας είναι καλύτερες από ποτέ λέει ο Κορεάτης Πρέσβης

Οι σχέσεις της Ελλάδας και της Κορέας είναι καλύτερες από ποτέ, διαμήνυσε ο Κορεάτης πρέσβης Jung Il Lee (Τζονγκ Ιλ Λη), μιλώντας στο 4ο Ελληνο-κορεατικό Φόρουμ Ναυτιλιακής Συνεργασίας, στο πλαίσιο της ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια».

Μάλιστα, δεσμεύθηκε πως θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να ενισχύσει τη φιλία μεταξύ Κορέας και Ελλάδας και να συνεργάζονται οι δύο χώρες «χέρι-χέρι για ένα μέλλον που ορίζεται από αμοιβαίο σεβασμό, εμπιστοσύνη και κοινή επιτυχία».

Ο πρεσβευτής της Κορέας στην Ελλάδα ξετύλιξε το πλέγμα των διμερών σχέσεων και έδωσε έμφαση στις επισκέψεις υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένου πριν από λίγους μήνες του Κορεάτη πρωθυπουργού Han Duck-soo (Χαν Ντουκ-Σου) στην Αθήνα. Επίσης, αναφέρθηκε στην τέταρτη Μικτή Οικονομική Επιτροπή μεταξύ των δύο χωρών που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο και στο μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε στο πλαίσιο αυτό μεταξύ της KOTRA και της «Enterprise Greece» για τη διευκόλυνση της διμερούς εμπορικής συνεργασίας.

Δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει ότι η Ελλάδα απέστειλε εκστρατευτικό σώμα κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Κορέας στις αρχές της δεκαετίας του 1950 υπό τη σημαία του ΟΗΕ και τόνισε: «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις θυσίες εκείνων των νέων Ελλήνων στρατιωτών».

Στη συνέχεια, στάθηκε ιδιαίτερα στην «αμοιβαία επωφελή συνεργασία» που έχουν αναπτύξει η Ελλάδα και η Κορέα στον θαλάσσιο τομέα τον τελευταίο μισό αιώνα.

Επίσης, επισήμανε πως η κορεατική αντιπροσωπεία πρότεινε μια κοινή μελέτη για τη διερεύνηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στο εμπόριο υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG, καθώς και τη διηπειρωτική μεταφορά αμμωνίας και υδρογόνου.

Ειδική αναφορά έκανε και στη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Καθώς η Ελλάδα υπερέχει στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με περισσότερο από το 50% της ισχύος της να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών είναι πολλά υποσχόμενη, εκτίμησε.

Ακόμη εξέφρασε τη βούληση της Κορέας για την περαιτέρω προώθηση της αμυντικής συνεργασίας στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» της Ελλάδας για προηγμένη στρατιωτική τεχνολογία.

Μάλιστα, κατά την ομιλία του ο πρεσβευτής της Κορέας επισήμανε «μερικά αξιόλογα επιτεύγματα που έκανε η Ελλάδα πέρυσι». Ειδικότερα, επικαλέστηκε το δημοσίευμα του «The Economist», ότι Ελλάδα αναδείχθηκε «Χώρα της Χρονιάς» για τις οικονομικές της επιδόσεις.

Τέλος, σε προσωπικό τόνο εκμυστηρεύτηκε πως όταν πρωτοήρθε στην Ελλάδα πριν από 3 χρόνια, εξεπλάγην ευχάριστα από την ελληνική φιλοξενία και υπογράμμισε: «Είμαστε φίλοι και θα είμαστε πάντα φίλοι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

