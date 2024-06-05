Εικόνες από το μέλλον στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα από τον υπερσύγχρονο σταθμό μετρό «Νέα Ελβετία», όπου θα δημιουργηθεί μεγάλος συγκοινωνιακός κόμβος, που θα εξυπηρετεί χιλιάδες επιβάτες.

Ταυτόχρονα με τη λειτουργία της βασικής γραμμής του Mετρό Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο φέτος, θα έχει ολοκληρωθεί ο Σταθμός Μετεπιβίβασης στην περιοχή του σταθμού Νέα Ελβετία, η συμπληρωματική σύμβαση του οποίου, ύψους 10,5 εκατ. ευρώ, υπογράφηκε σήμερα παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα και του Υφυπουργού αρμόδιου για θέματα Υποδομών, Νίκου Ταχιάου.

Την υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει η κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ-WEBUILD-HITACHI και όπως συμφώνησαν όλοι οι συμμετέχοντες στη σημερινή εκδήλωση υπογραφής της συμπληρωμαστικής σύμβασης, το έργο θα αλλάξει την όψη της περιοχής της Νέας Ελβετίας με τη διάνοιξη και ανάπλαση ταυτοχρόνως της οδού Μιχαήλ Ψελλού.

Η συμπληρωματική σύμβαση για την ολοκλήρωση του έργο του Σταθμού «Νέα Ελβετία» του Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως επισήμανε ο κ. Σταϊκούρας έχει περάσει ήδη από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η χρηματοδότησή του αφορά σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και συγκεκριμένα από τα ευρωπαικά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και το ΕΣΠΑ 2014-2020. «Αυτό καταδεικνύει την αξία των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την υλοποίηση σημαντικών έργων που βοηθούν και ενισχύουν την καθημερινότητα του πολίτη», επισήμανε χαρακτηριστικά ο Yπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Εξαίροντας τη συμβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του δήμου Θεσσαλονίκης και την εξαιρετική συνεργασία που έχει αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα μεταξύ όλων των stakeholders του Project που λέγεται Μετρό επωφελεία πάντα της κοινωνίας, «ύστερα από πολλά χρόνια αναμονής, καθυστερήσεων και ταλαιπωρίας πολιτών, βρισκόμαστε σχεδόν πέντε μήνες από την ημέρα που η πόλη θα αποκτήσει μετρό, ίσως το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη, αφού διαθέτει τα πλέον καινοτόμα συστήματα και τις πιο απαιτητικές τεχνικές προδιαγραφές ποιότητας λειτουργικότητας και ασφάλειας. Η κύρια γραμμή του μετρό με 13 σταθμούς θα παραδοθεί Νοέμβριο και αποτελεί προτεραιότητα να υπάρξει πλήρης προσβασιμότητα πεζών και οχημάτων».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Σταϊκούρας διαβεβαίωσε ότι «στον πυρήνα της στρατηγικής στόχευσης της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η ολοκλήρωση των εν εξελίξει έργων, η δρομολόγηση νέων παρεμβάσεων, η ενίσχυσης της ασφάλειας πράσινων υποδομών και μεταφορών και η τόνωση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος ως προς την έγκαιρη υλοποίηση και αναγκαία χρηματοδότηση των έργων».

Ο Σταθμός της Νέας Ελβετίας καλείται να υποστηρίξει όλες τις μετεπιβιβάσεις που μπορούν να γίνουν από Πυλαία, Καλαμαριά και τους εισερχόμενους από τη Χαλκιδική και τη Θέρμη, όπως επισήμανε στην αρχή της τοποθέτησής του ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, σημειώνοντας ότι «έγιναν οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις που καταλαμβάνουν το σύνολο των ιδιοκτησιών οι οποίες πατάνε στην οδό Ψελλού και δόθηκαν 24,5 εκατ. ευρώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης για τη διάνοιξη της οδού».

Μεταξύ άλλων, ο ίδιος μίλησε για το «στοίχημα» που μένει να κερδηθεί και αφορά την οδό Πόντου στην Καλαμαριά, όπου όπως είπε υπάρχουν τρεις σταθμοί του μετρό οι οποίοι είναι ημιλειτουργικοί αυτή τη στιγμή, υπό την έννοια της πρόσβασης. «Θα ξεκινήσουμε συζητήσεις με δήμο Καλαμαριάς για τις απαλλοτριώσεις, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες στην περιοχή αλλά και να προχωρήσει η κατασκευή της οδού Πόντου», τόνισε.

Για δύσκολο στοίχημα της πολιτικής ηγεσίας η διάνοιξη της οδού Μιχαήλ Ψελλού που πλέον έγινε επιτυχία, έκανε λόγο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της κοινοπραξίας, Αλέξανδρος Εξάρχου, προσθέτοντας ότι σήμερα είναι η τελευταία διαδικαστική πράξη πριν την έναρξη λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης.

«Σήμερα υπογράφουμε τη δημιουργία ενός μεγάλου Συγκοινωνιακού Κόμβου που θα εξυπηρετεί χιλιάδες επιβάτες, οι οποίοι θα χρησιμοποιούν συνδιαστικά το μετρό, τα λεωφορεία, τα ι.χ και τα ταξί», τόνισε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, Νίκος Κουρέτας και σημειώνοντας ότι «περάσαμε πολλά στάδια για να φτάσουμε εδώ σήμερα», ο ίδιος επισήμανε ότι «το έργο αυτό αποτελεί ένα καινοτόμο παράδειγμα συνεργασίας τεσσάρων φορέων και συγκεκριμένα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Ελληνικό Μετρό και του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης. Το ζήτημα δεν είναι πόσο καλά δουλεύει μια υπηρεσίες, αλλά πόσο καλά δουλεύουν όλες μαζί», τόνισε.

«Η διάνοιξη της Ψελλού μαζί με την ανάπλαση είναι πλέον μια πραγματικότητα που προήλθε από την άριστη συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης, Περιφέρειας και δήμων», δήλωσε από την πλευρά του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει συντελεστεί, τόνισε το πρόβλημα του κυκλοφοριακού και επισήμανε ότι «ήρθε η ώρα τη δικαιολογημένη καχυποψία των πολιτών να τη διαδεχθεί η θετική επέμβαση».

Ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας, Πάρις Μπίλλιας, μεταξύ άλλων σητν τοποθέτησή του ζήτησε να επιταχυνθούν οι επεκτάσεις του μετρό, «ώστε το 2030 να έχουμε περισσότερες πέραν αυτής της Καλαμαριάς που αναμένεται στο επόμενο οκτάμηνο από την ημέρα παράδοσης της βασικής γραμμής τον Νοέμβριο φέτος» και ευχαρίστησε τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, λέγοντας ότι έχει γίνει εν μέρει Θεσσαλονικιός, αφού αν όχι κάθε εβδομάδα, τουλάχιστον ανά 15νθήμερο ανεβαίνει σητν Θεσσαλονίκης ασχολείται και λύνει προβλήματα.

Τα έργα στην περιοχή της Νέας Ελβετίας

Τα έργα που θα γίνουν στην περιοχή του σταθμού Νέας Ελβετίας θα αλλάξουν τελείως την όψη της η οποία θα μετατραπεί σε περιφερειακό σημαντικό συγκοινωνιακό κόμβο. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τα εξής:

τη διάνοιξη της εγκάρσιας αρτηρίας Μιχαήλ Ψελλού μεταξύ των κόμβων με την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - N. Μουδανιών και την οδό Παπαναστασίου - Αλλατίνη

την αναδιαμόρφωση των βασικών ισόπεδων κόμβων σύνδεσης της Μιχαήλ Ψελλού με την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών και με την οδό Παπαναστασίου

Αλλατίνη, στην οποία περιλαμβάνεται και η αναδιαμόρφωση των κλάδων σύνδεσης του ανισόπεδου κόμβου της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών με τον ισόπεδο κόμβο της οδού Μιχαήλ Ψελλού με την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών

την κατασκευή ενός σύγχρονου Σταθμού Μετεπιβίβασης (Σ.Μ.) αστικών λεωφορείων, ταξί και μέσων ιδιωτικής μετακίνησης, καθώς και η ανέγερση ισόγειου κτηρίου (στον ευρύτερο χώρο του Σ.Μ., εμβαδού περίπου 90 τ.μ.) που προορίζεται για την υποχρεωτική ανάπαυση των οδηγών των αστικών λεωφορείων κατά την διάρκεια του ωραρίου εργασίας, και κατασκευή χώρου Η/Μ εγκαταστάσεων. Επιπλέον, θα υπάρχουν χώροι για λεωφορεία, ΚΤΕΛ και για ταξί, ενώ θα γίνουν και έργα οδοποιίας, αποχέτευσης, η/μ, ύδρευσης, φύτευσης κ.α.

Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ανέλαβε και ολοκλήρωσε πλήρως τις μελέτες ενός σύγχρονου νέου Σταθμού Μετεπιβίβασης αστικής συγκοινωνίας άνωθεν του Σταθμού "Νέα Ελβετία" του Μετρό Θεσσαλονίκης, όσο και τη συνολική οργάνωση των χώρων στάθμευσης για λεωφορεία και άλλα μέσα.

Παράλληλα, με τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δ. Θεσσαλονίκης, ο ΟΣΕΘ ανέλαβε και ολοκλήρωσε την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για τη διάνοιξη της οδού Μιχ. Ψελλού μαζί με το σχεδιασμό των απαιτούμενων κόμβων εκατέρωθεν αυτής, για τη λειτουργική σύνδεσή της με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Τα ανωτέρω έγιναν μέσω Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης, της ΟΣΕΘ ΑΕ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και άλλης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΟΣΕΘ ΑΕ και της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ.. Το συνολικό κόστος των μελετών (ύψους 255.355Euro. πλέον ΦΠΑ) το ανέλαβε η ΟΣΕΘ με ίδιους πόρους.

