Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Δεκεμβρίου

Σήμερα είναι των Μάρτυρος Μερόπης εν Χίω, Αγίου Σολομώντος αρχιεπισκόπου Εφέσου, Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης.

Γιορτάζουν οι Μερόπη, Μυρόπη, Σολομών, Σολομώντας, Σόλων, Σόλωνας, Σολομωντία, Πορφύριος, Πορφυρός, Πορφύρης, Πορφυρή, Πορφυρία, Πορφύρα, Πορφυρώ, Πορφυρούλα.

Επίσης, η 2η μέρα του Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί και ως Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Δουλείας.

Ανατολή ήλιου: 07:22 - Δύση ήλιου: 17:06

Σελήνη 19.6 ημερών

Πηγή: skai.gr

