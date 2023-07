Ορατός από το διάστημα ο καπνός από τη φωτιά στην Κέρκυρα - Δορυφορική εικόνα από την υπηρεσία Copernicus

Ορατές από το διάστημα είναι οι πύρινες εστίες και ο καπνός από τη μεγάλη φωτιά στη Βόρεια Κέρκυρα σύμφωνα με δορυφορική εικόνα που έδωσε στη δημοσιότητα η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus.

«Οι πυρκαγιές κοντά στις Λούτσες στο νησί της Κέρκυρας, έχουν προκαλέσει την εκκένωση εκατοντάδων κατοίκων. Ο ευρωπαϊκός δορυφόρος Sentinel3 κατέγραψε αυτήν την εικόνα χθες, 25 Ιουλίου. Το CopernicusEMS παρέχει γεωχωρικές πληροφορίες για να βοηθήσει στις προσπάθειες διαχείρισης έκτακτης ανάγκης» τονίζεται στο tweet.



#Wildfires near Loutses on the island of Corfu, #Greece🇬🇷, have caused the evacuation of hundreds of residents#Sentinel3 🇪🇺🛰️ captured this image yesterday, 25 July⬇️@CopernicusEMS is providing geospatial information to assist with emergency management efforts#EMSR677 pic.twitter.com/p44vx2SQ08