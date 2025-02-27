Η Κεντρική Οδός, εν όψει του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας και των ιδιαίτερα υψηλών κυκλοφοριακών φόρτων, υπενθυμίζει στους οδηγούς τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είναι σε ισχύ στην περιοχή των Θερμοπύλων με αντικείμενο την αντικατάσταση της γέφυρας στο 201 χλμ.

Στο πλαίσιο των διαρκών ελέγχων και επιθεωρήσεων που εκτελούνται στο σύνολο των υποδομών, κρίθηκε απαραίτητη για λόγους ασφάλειας, η ανακατασκευή της συγκεκριμένης γέφυρας. Η υλοποίηση ενός έργου τέτοιας κλίμακας σε έναν αυτοκινητόδρομο σχεδιάζεται πάντα με στόχο τη μικρότερη δυνατή όχληση των οδηγών και την αποφυγή πλήρους διακοπής της κυκλοφορίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, αρχικά ολοκληρώθηκε αρχές Δεκεμβρίου (έναρξη σχετικών εργασιών 29/7/2024), η ανακατασκευή του αριστερού κλάδου της γέφυρας (ρεύμα προς Αθήνα), κατά τη διάρκεια της οποίας επιτρέπονταν η ταυτόχρονη κίνηση των οχημάτων στο δεξιό κλάδο σε μια λωρίδα ανά κατεύθυνση. Πλέον προχωρά η ανακατασκευή του δεξιού κλάδου και καθ’ όλο το 24ωρο από το 199,5ο χλμ. έως και το 202,9ο χλμ., είναι σε ισχύ αμφιδρόμηση με εκτροπή κυκλοφορίας του ρεύματος προς Λαμία, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία με κατεύθυνση προς Λαμία πραγματοποιείται από την αριστερή λωρίδα του ρεύματος προς Αθήνα, ενώ η κυκλοφορία προς Αθήνα πραγματοποιείται από τη λωρίδα στο δεξιότερο τμήμα του ίδιου ρεύματος.

Στη διάθεση των οδηγών για κάθε πληροφορία και ενημέρωση σχετικά με τις κυκλοφοριακές συνθήκες βρίσκεται η τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών (801 700 7000), η οποία λειτουργεί καθημερινά & Σάββατο 8:00 με 16:00 και Κυριακή 10:00 με18:00.

Η Κεντρική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια, ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να δείχνουν ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή όταν διέρχονται από τμήματα εργασιών συντήρησης με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

