Ζαχαράκη: Βοήθημα 8 εκατ. ευρώ για την επιστροφή οικογενειών στον Έβρο

Καμπανάκι κινδύνου για τις πληθυσμιακές εξελίξεις στον Έβρο και στην ευρύτερη περιοχή έκρουσαν οι συμμετέχοντες του 3ου Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που πραγματοποιείται 26 και 27 Φεβρουαρίου στην Αλεξανδρούπολη.

Το «παρών» στο Φόρουμ έδωσε η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η οποία αφού έκανε λόγο για μια μεγάλη εθνική πρόκληση, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί ή πρόκειται να υλοποιηθούν, με στόχο την άμβλυνση του προβλήματος. Μεταξύ αυτών, ξεχώρισε το πρόγραμμα επανεγκατάστασης, το οποίο αφορά όσους επιλέξουν να γυρίσουν στον Έβρο.

Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα 8 εκατ. ευρώ, το οποίο ξεκινά από τη συγκεκριμένη περιοχή. Προβλέπει τη χορήγηση 10.000 ευρώ σε όσους γυρίσουν σε οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων και 6.000 (+1.000 ευρώ για κάθε παιδί) για όσους γυρίσουν σε οικισμούς άνω των 500 ατόμων. Η πλατφόρμα θα ανοίξει μέχρι το τέλος Μαρτίου ή τις αρχές Απριλίου.

Ειδική αναφορά έκανε και στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς «έχει αξία να κοιτάξουμε την ηλικία έως 4 ετών». «Ένα νέο ζευγάρι που μένει στον Έβρο ή θέλει να γυρίσει εκεί, χρειάζεται να έχει τη φροντίδα του κράτους» σημείωσε η κυρία Ζαχαράκη.

Έχουμε χορηγήσει τα περισσότερα voucher από ποτέ στον Έβρο, συνέχισε, προτού δώσει τη δέσμευση ότι «κάθε παιδί που έχει πλήρη φάκελο, θα παίρνει voucher για βρεφονηπιακό σταθμό και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης». Σ’ αυτό το σημείο υπενθύμισε ότι βρίσκεται στον αέρα πρόγραμμα 70 εκατ. ευρώ για 20.000 θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, με τις αιτήσεις από τον Έβρο να έχουν προτεραιότητα.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος, Ορεστιάδας, κ, Αδαμάντιος Παπαδόπουλος, εκτίμησε ότι το πρόβλημα στην περιοχή του δήμου δεν οφείλεται τόσο στην υπογεννητικότητα, αλλά στη φυγή των νέων ανθρώπων, καθώς και σε κάποια τοπικά γεγονότα, όπως το κλείσιμο του εργοστασίου ζάχαρης. Επεσήμανε, δε, ότι μεταξύ των δύο τελευταίων απογραφών ο δήμος Ορεστιάδας, απώλεσε, το 17% του πληθυσμού του. «Είναι ένα εθνικό ζήτημα και πρέπει να λυθεί άμεσα [...] Ο βόρειος Έβρος αιμορραγεί διαρκώς» πρόσθεσε, παρότι αναγνώρισε ότι η περιοχή έχει αρκετά πλεονεκτήματα, τα οποία θα μπορούσαν να προσελκύσουν κόσμο. «Πρέπει να γίνει το έξτρα βήμα από την κεντρική κυβέρνηση για να αλλάξει η ροή του κόσμου» συνέχισε ο δήμαρχος.

Σε κάποια μέτρα έχουμε εισακουστεί, συμπλήρωσε, αλλά υπάρχουν κι άλλα πολλά που θα μπορούσαν να γίνουν. Σ’ αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε στην πρόταση της τοπικής αυτοδιοίκησης για την περαιτέρω επιδότηση της κατοικίας. Όσον αφορά το ζήτημα των υποδομών, πάντως, ο δήμαρχος επεσήμανε ότι η πόλη της Ορεστιάδα έχει ό,τι μπορεί να χρειαστεί μια οικογένεια.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Κωνσταντίνος Ζαφείρης, καθηγητής Δημογραφίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, προσπάθησε να αναδείξει τη διάσταση του προβλήματος, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων το ζήτημα της αστικοποίησης -υπάρχουν χωριά, όπως ανέφερε, στα οποία ο νεότερος είναι ηλικίας 75 ετών. Παράλληλα, υπογράμμισε και την απουσία γυναικών, δεδομένου ότι φεύγουν πιο εύκολα σε σχέση με τους άνδρες.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην υπογεννητικότητα, επικαλούμενος ως παράδειγμα τη Ροδόπη, όπου το σχετικό ποσοστό κινείται οριακά άνω του 1 παιδί ανά γυναίκα. Στη συνέχεια διερωτήθηκε τι θα γίνει αν στη Θράκη σταματήσει η μετανάστευση. Η απάντηση δεν είναι ενθαρρυντική, καθώς σ’ όλα τα σενάρια ο πληθυσμός μειώνεται δραματικά.

Όπως εκτίμησε, έως το 2053 η περιοχή θα έχει χάσει από 80.000 έως 100.000, με τους περισσότερους κατοίκους να είναι ηλικίας άνω των 60 ετών. «Πρέπει να αλλάξουμε τη στρεβλή σύνθεση της πληθυσμιακής κοινότητας [...] Χρειαζόμαστε όχι οριζόντιες λύσεις, αλλά εξειδικευμένες. Μόνο έτσι θα λύσουμε έστω και μερικώς το πρόβλημα» κατέληξε.

Από την πλευρά των επιχειρήσεων, ο κ. Νίκος Χατζηνικολάου, People & Culture Director στην JTI Hellas, έκανε λόγο για ένα πολυπαραγοντικό θέμα, εστιάζοντας κυρίως στο ζήτημα της αγοράς εργασίας, η οποία αλλάζει διαρκώς.

Όπως εξήγησε, μέσα στα επόμενα χρόνια την ταχύτερη ανάπτυξη θα έχουν οι ρόλοι που σχετίζονται με την τεχνολογία, όμως τη μεγαλύτερη ανάπτυξη θα έχουν οι ρόλοι της πρώτης γραμμής, δηλαδή εργάτες κ.α. Την ίδια στιγμή, ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι θεωρούν πως το 40% των δεξιοτήτων τους θα έχει καταστεί παρωχημένο έως το 2030, εξηγώντας ότι πλέον δίνεται εστίαση στην ευελιξία, στην προσαρμοστικότητα, στην περιέργεια και στη δια βίου μάθηση.

Τέλος, ο κ. Χατζηνικολάου εξήγησε και τα βήματα που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις για να προσελκύουν και να κρατήσουν τα ταλέντα και τους νέους ανθρώπους. Ποια είναι αυτά; Αμοιβές & παροχές, εκπαίδευση & ανάπτυξη των ανθρώπων, βελτίωση των συνθηκών εργασίας και αίσθημα του ανήκει.

